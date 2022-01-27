رامي صلد يحصد جائزة الأكثر تأثيرا علي السوشيال ميديا في عالم الدرجات النارية

حصل بطل مصر في رياضة الدرجات النارية رامى صلد ، على جائزة اكثر شخصية مؤثر علي السوشيال ميديا في عالم الدرجات الناريه فى مصر خلال احتفالية REV IT UP Oscar's لعام 2021 .

رامي صلد

كما تم تكريم البطل المصرى رامى صلد كبطل مصر في الاستنت ، والذى يعتبر من اهم ابطال مصر فى رياضة Motorsport والدراجات النارية ، والحاصل على العديد من البطولات المحلية والعربية فى هذه الرياضة .

وقال رامى صلد ، ان هذا التكريم يعتبر هو نتاج مجهود كبير على مدار سنوات فى رياضة الدراجات النارية ، وهو ليس تكريم فردى انما لمجموعة كبيرة تعمل ليل ونهار لاخراج هذه الرياضة بهذا الشكل الى الجميع .

واضاف صلد ان احتفالية REV IT UP Oscar's لعام 2021 ، توكد على تطوير كبير يحدث فى رياضة Motorsport فى مصر والوطن العربى ، ويجعل هناك تواجد كبير لنا فى الخريطة العالمية لهذه الرياضة .

كما يؤكد هذا المهرجان على تواجد العديد من الاسماء الكبيرة فى رياضة Motorsport ، والتى سيكون لها دور خلال الفترة القادمة على مستوى البطولات العالمية وليست المحلية فقط .

رامي صلد

ويعتبر مهرجان REV IT UP Oscar's ، هو الحدث الاول من نوعه فى تاريخ Motorsport على الاراضى المصرية .

كما تم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة فى عالم السيارات فى مصر والوطن العربى ، من ابطال ومنظمين للايفنتات بالاضافة الى المشاركين فى العديد من المسابقات الكبار منهم والصغار .