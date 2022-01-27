عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رامي صلد يحصد جائزة الأكثر تأثيرا علي السوشيال ميديا في عالم الدرجات النارية

رامي صلد
رامي صلد

حصل بطل مصر في رياضة الدرجات النارية رامى صلد ، على جائزة اكثر شخصية مؤثر علي السوشيال ميديا في عالم الدرجات الناريه فى مصر خلال احتفالية REV IT UP Oscar's لعام 2021 .

رامي صلد

كما تم تكريم البطل المصرى رامى صلد كبطل مصر في الاستنت ، والذى يعتبر من اهم ابطال مصر فى رياضة Motorsport والدراجات النارية ، والحاصل على العديد من البطولات المحلية والعربية فى هذه الرياضة .

 

وقال رامى صلد ، ان هذا التكريم يعتبر هو نتاج مجهود كبير على مدار سنوات فى رياضة الدراجات النارية ، وهو ليس تكريم فردى انما لمجموعة كبيرة تعمل ليل ونهار لاخراج هذه الرياضة بهذا الشكل الى الجميع .

 

واضاف صلد ان احتفالية REV IT UP Oscar's لعام 2021 ، توكد على تطوير كبير يحدث فى رياضة Motorsport فى مصر والوطن العربى ، ويجعل هناك تواجد كبير لنا فى الخريطة العالمية لهذه الرياضة .

 

كما يؤكد هذا المهرجان على تواجد العديد من الاسماء الكبيرة فى رياضة Motorsport ، والتى سيكون لها دور خلال الفترة القادمة على مستوى البطولات العالمية وليست المحلية فقط .

رامي صلد

ويعتبر مهرجان REV IT UP Oscar's ، هو الحدث الاول من نوعه فى تاريخ Motorsport على الاراضى المصرية .

 

كما تم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة فى عالم السيارات فى مصر والوطن العربى ، من ابطال ومنظمين للايفنتات بالاضافة الى المشاركين فى العديد من المسابقات الكبار منهم والصغار .

السوشيال ميديا عام 2021 عالم السيارات السيارات الدراجات النارية البطل المصري درجات النارية البطولات المحلية رامي صلد

ترشيحاتنا

صحيفتان إماراتيتان: مصر والإمارات يربطهما مصير مشترك ووحدة هدف

التعليم تعتمد لائحة الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية

362 مليونا و130 ألفا و423 حالة.. إجمالي إصابات كورونا في العالم

شاومي تخطف الأنظار بإصدارات Redmi Note 11 Pro العالمية.. سعر ومواصفات

نشرة مرور الجيزة.. سيولة مرورية على الكورنيش وكوبري 6 أكتوبر

فاتن عبد المعبود: اليوم تشييع جنازة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

أوكرانيا .. جندي يقتل ويصيب 10 من زملائه ويلوذ بالفرار

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

تعرف على إصابة محمد الشناوي

في عيد ميلاد هشام سليم | قصة التحول الجنسي لابنته

حديث البرد عدو.. ماذا قال النبي عن موجة الصقيع ومما نهى؟

إبراهيم سعيد: محمد صلاح لما يتكلم الكل يسمع بس

أعمال فى الدنيا تدخلك الجنة.. احرص عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ