سعر ومواصفات نيسان صني موديل 2022 في مصر

طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان فى مصر الموديل الجديد 2022 من الطراز صنى الشهير داخل السوق المحلى المصرى مؤخرا ، والذى جاء بأربع فئات سعرية وتجهيزية مختلفة ، للسيارة التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان .

نيسان صنى موديل 2022

وتستمد السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

نيسان صنى موديل 2022

و تتسارع السيارة نيسان صنى من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

نيسان صنى موديل 2022

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة نيسان صنى موديل 2022 ، بطول 4425 مم ، و عرض 1695 مم ، و ارتفاع 1500 مم ، و سعة الشنطة الخلفية تقدر بـ 490 لتر .

نيسان صنى موديل 2022

وتضم السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها ، الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA .

وتظهر السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، بجنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء يدوى ، بالاضافة الى خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي، وزجاج خلفي معتم للفئات الاعلى .

نيسان صنى موديل 2022

اما عن اسعار السيارة نيسان صنى موديل 2022 :

- مانيوال / بيز لاين 2022 بسعر 197,400 جنيه .

- أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بسعر 218,500 جنيه .

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 232,000 جنيه .

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022 بسعر 243,000 جنيه .