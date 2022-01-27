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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات نيسان صني موديل 2022 في مصر

نيسان صنى موديل 2022
نيسان صنى موديل 2022

طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان فى مصر الموديل الجديد 2022 من الطراز صنى الشهير داخل السوق المحلى المصرى مؤخرا ، والذى جاء بأربع فئات سعرية وتجهيزية مختلفة ، للسيارة التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان .

نيسان صنى موديل 2022 

وتستمد السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

نيسان صنى موديل 2022 

و تتسارع السيارة نيسان صنى من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية ،  ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

نيسان صنى موديل 2022 

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة نيسان صنى موديل 2022 ، بطول 4425 مم ، و عرض 1695 مم ، و ارتفاع 1500 مم ، و سعة الشنطة الخلفية تقدر بـ  490 لتر .

نيسان صنى موديل 2022 

وتضم السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية اهمها ، الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA .

 

وتظهر السيارة نيسان صنى موديل 2022 ، بجنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكييف هواء يدوى ، بالاضافة الى خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي، وزجاج خلفي معتم للفئات الاعلى .

نيسان صنى موديل 2022 

اما عن اسعار السيارة نيسان صنى موديل 2022 :

- مانيوال / بيز لاين 2022 بسعر 197,400 جنيه .

- أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بسعر 218,500 جنيه .

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 232,000 جنيه .

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022 بسعر 243,000 جنيه .

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