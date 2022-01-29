شاهد.. ندى بسيوني بإطلالة مبهجة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ندى بسيوني، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ندى بسيوني، بإطلالة مبهجة وهي ترتدي ملابس شتوية أنيقة، واعتمدت علي مكياج ناعم يبرز جمالها وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وكانت أحدث أعمال ندى بسيوني مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.



مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوي، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهاني عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازي، ‏ومنة فضالي، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.



كما شاركت فى الكثير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها "ضبط واحضار"، "ألف ليله وليلة"، "أحلام البنات" "البحار مندى" "الخفافيش" "قضية معالى الوزيرة" "نور الصباح" "عزبة القرود" "السفينة والريان" "الفجالة" "بيت العلالى" "القاهرة ترحب بكم" "ربما نلتقي".



يذكر أن الفنانة ندى بسيونى تقدم برنامج "بيت ندى" على قناة الشمس، فى السادسة مساء من السبت إلى الإثنين.