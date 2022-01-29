أنابيلا هلال تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

شاركت عارضة الأزياء اللبنانية والمذيعة أنابيلا هلال، متابعيها بصورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أنابيلا هلال في إطلالة انيقة مرتدية فستاناً انيقا باللونين الاسود والازرق ، عاري الكتفين وصُمم الفستان بأسلوب يجمع بين الأناقة والأنوثة، فيما اعتمدت على مكياج ناعم، وظهرت بخصلات شعرها المنسدل على كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.

وتعد أنابيلا هلال من المذيعات العربيات اللاتي خطفن الأنظار بأناقتها وجمالها الطبيعي، حيث تحرص على اختيار اطلالاتها بعناية فائقة، فهي تتمتع بذوق راقي في اختيار الفساتين و الملابس التي تظهر بها.

تحرص أنابيلا هلال على مواكبة أحدث صيحات الموضة والتنوع بين الإطلالات الكاجوال و الكلاسيك، فهي تفضل عدم السير على وتيرة واحدة في الموضة و التجديد و التنوع دائما.

وتقوم أنابيلا هلال بتنسيق الأحذية والحقائب والإكسسوارات التى تزيد من أناقتها وفخامة إطلالاتها وتمنحها لوك متكامل ومواكب لأحدث صيحات الموضة.

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