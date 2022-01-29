قومي المرأة يكرم مصرية بفرنسا ضمن النماذج الناجحة في الخارج

كرم المجلس القومي للمرأة بالقاهرة اليوم، الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي بفرنسا في الندوة التي اقيمت تحت عنوان مصر تستطيع بالتاء المربوطة - تجربة من فرنسا ".

ونظم المجلس القومى للمرأة بالقاهرة ندوة بعنوان " مصر تستطيع بالتاء المربوطة- تجربة من فرنسا يوم السبت الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٢ بقاعة الاجتماعات بإشراف وحضور مها مروان مقرر الفرع ، وتنسيق وحضور الدكتورة جيهان المقرر المناوب للفرع ، وتنسيق وحضور زينب الغزالي عضو فرع القاهرة .



استضافت الندوة نماذج ناجحة للمرأة المصرية في الخارج وتم تكريمهم في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة ،والذى كرم ٣١ مصرية اللائى حققن نجاحات فى بلاد المهجر.

وتحدثت دكتورة جيهان جادو عضو مجلس محلي بفرساي ورئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا عن تجربتها بالخارج عن وضع المرأة المصرية مقارنة بالمرأة الفرنسية وما آلت إليه المرأة المصرية فى عهد القيادة السياسية وكيف ينظر المجتمع الدولي في فرنسا للمرأة المصرية وايضا كيف بدأت بالاندماج مع المجتمع الفرنسي من خلال بيت الحي وانها كانت من الذين اختارهم محافظ فرساي لدخولها مجالس الاحياء.

ووضحت جادو كيف كان لها مساهمات متعددة من خلال المشاركة في دعم القضايا المتعددة لمصر مثل تنشيط السياحة المصرية من خلال استضافتها لزملاء لها بالعمل في قصر فرساي واعداد لهم زيارة هامة لمصر كان لها مردود وأثر طيب.



وتحدثت سحر رمزي رئيسة اتحاد النساء العربيات في هولندا عن تجربتها الشخصية في هولندا وكيف ساعدت المرأة المصرية والعربية للإندماج من خلال ورش عمل تحافظ علي ادماجهم ومعرفة كافة الحقوق والواجبات داخل المجتمع مع الحفاظ علي الهوية ، وكيفية مساندة الوطن الأم مصر في كافة القضايا الوطنية وإحداث حالة من التواصل الإيجابي وحث الأسر المصرية علي الاستثمار في بلدهم وتنشيط السياحة.



حضر الندوة عضوات الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال وأعضاء من اللوينز وعضوات المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة.