وزيرة الهجرة: رقم تليفوني مع كل المصريين بالخارج وأتلقى اتصالات يوميا.. الدولة حريصة على كرامة المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة:

رقم تليفوني مع كل المصريين بالخارج وأتلقى اتصالات يوميا

الدولة حريصة على كرامة المصري في ظل الجمهورية الجديدة

مصر نجحت في إعادة 80 ألف مواطن عالق بمختلف دول العالم

حياة كريمة ومراكب النجاة قامتا بالحد من الهجرة غير الشرعية

المصريون في الخارج أعلى مصدر للعملة الصعبة بالدولة

المرأه المصرية تشهد العصر الذهبي لها تحت قيادة الرئيس..وأنا ست بيت برة الوزارة

شباب المصريين بالخارج جمعوا 80 ألف دولار لصالح حياة كريمة.. ومصطلح أقباط المهجر اختفى

القوى الناعمة المصرية في الخارج تستطيع أن تقوم بدور مهم بملف حقوق الإنسان

تكشف تفاصيل التعاون مع وزارة الدفاع لمواجهة الأفكار المتطرفة التي تبثها الجماعات الإرهابية للشباب بالخارج

تكشف عن الجهود لحل أزمة "شحن الجثامين" و "نظام الكفيل" للعمالة المصرية

تكشف عن أصعب موقف واجهته.. وكيف تعاملت معه



كشفت السفيرة نبيلة مكرم عدد من التفاصيل الخاصة، حول مبادرة مراكب النجاه والتي حدت من الهجرة الغير شرعية للمصريين وهي المبادرة التي اطلقها الرئيس السيسي.

وقد اكدت وزيرة الهجرة على الدعم الذي يقوم به المصيين بالخارج تجاه مبادرات الدولة وخاصة مبادرة حياه كريمة.

وإليكم أبرز التصريحات..

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن هناك 10 ملايين مصري مسجل في الخارج، مؤكدة أن هذا العدد لا يعكس الحقيقة، لأن العدد المعلن هو لمن قام بالتسجيل في القنصليات حول العالم، وأتوقع أن العدد الحقيقي للمصريين بالخارج هو 13 مليون مصري.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن هناك طرق عديدة للتواصل مع المصريين بالخارج منها صفحة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، والخطوط الساخنة وتطبيق “واتس اب” والايميل الخاص بالوزارة والزيارات التى قمت بها مع المصريين بالخارج.

وتابعت نبيلة مكرم، أن مبنى الوزارة مفتوح للمصريين بالخارج، مؤكدا رقم هاتفي مع كل المصريين بالخارج واتلقى اتصالات يوميا وهي وسيلة سهلة وأيضا هناك تواصل من خلال جروبات على الواتس اب مع أبنائنا في الخليج .

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الدولة حريصة على كرامة المواطن بالخارج.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك حالات فردية للاعتداءات على المصريين بالكويت، مؤكدة أن مثل تلك الاعتداءات تحدث في كل دول العالم، فمصر لديها الكثير من المتربصين للأحداث الفردية في الخارج.

وأضافت نبيلة مكرم، أنه لا تحدث تلك الاعتداءات لاستهداف الجالية المصرية ولكن يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يؤدى لوجود مشاكل بين الدول.

وتابعت نبيلة مكرم، أنه نتواصل مع المعتدي عليه ولكن مع العمل على احترام القواعد للدولة المضيفة، خاصة إذا كان موضوعا مس الرأي العام المصري ، فنعمل على كرامة المصري في ظل الجمهورية الجديدة التى تهتم بالمواطن فلازم نبين التحرك السريع".

وأوضحت نبيلة مكرم، أن هناك جروبات على تطبيق واتساب أطلقتها الوزارة يمكن من خلال لأي مصري بالخارج التواصل مع الوزيرة حال التعرض لمشكلات، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على كرامة المواطن بالخارج.

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن أزمة العالقين التي حدثت خلال جائحة كورونا، كان هناك تدخل سريع من الدولة، وكان لا بد من وزارة الهجرة بعد الاستغاثات من المصريين العالقين، التحرك بسرعة والتكاتف والتنسيق من أجل مساعد العالقين.

وأضافت نبيلة مكرم أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شكل لجنة من الطيران والتضامن والتعليم العالى والهجرة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية نجحت في عودة 80 ألف مواطن عالق بمختلف دول العالم.

وأوضحت نبيلة مكرم، أن هناك جروبات على تطبيق واتساب أطلقتها الوزارة يمكن من خلال لأي مصري بالخارج التواصل مع الوزيرة حال التعرض لمشكلات، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على كرامة المواطن بالخارج.

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الدولة ضد الهجرة الغير شرعية، مؤكدا أن الرئيس السيسي قد أعلن في عام 2016 أن الدولة نجحت بكافة أجهزتها في عدم خروج أى مركب شرعية من سواحل الدولة.

وأضافت نبيلة مكرم أن الدولة قامت بإطلاق مباردة “مراكب النجاة ” في عام 2019 ، وعملنا على التعريف بثقافة الدولة، وقمنا بعدد من الزيارات التي كانت طاردة لأبنائها، وكان بيطلع منها هجرة غير شرعية.

وتابعت نبيلة مكرم، أن "الدولة مع المواطن الراغب في الهجرة ولكن بطرق شرعية، مؤكدة أنه كان هناك تواصل مع الشباب بالقرى، وأطلعناهم على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع وجود المركز المصري الألماني الذي يعد المركز الأول من نوعه على الأرض المصرية والذي يطلع الشباب على احتياجات سوق العمل الألماني والتقدم لشغل عدد من الوظائف وتأهيل الشاب للعمل بهذا السوق".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه لا بد أن نشكر وزارة الدفاع والداخلية على ما تقوم به من مجهود رصد أى محاولة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن دول العالم أشادت بالدولة المصرية بملف الهجرة غير الشرعية.

وأكدت نبيلة مكرم، ان محافظة المنيا كانت أعلى محافظة في الهجرة غير الشرعية، تليها الغربية وكفر الشيخ، والفيوم، ولكن بفضل مبادرة حياه كريمة ومراكب النجاة قاموا بمجهود جبار للحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية.

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك الكثير من خطوط الطيران توقفت نتيجة جائحة كورونا، لذا كان هناك مشاكل العودة مرة أخرى للدول التى كان يعمل المصريين بها، وقائمة التطعيمات التي تحتاجها الدول لعودة العمالة المصرية مرة أخرى.

وأضافت نبيلة مكرم، أنه كان هناك مشكلة متعلقة بشحن الجثامين، وتم العمل على حل تلك المشكلة،من خلال إطلاق أول وثيقة للمصريين بالخارج للموافقة على شحن الجثامين.

وتابعت نبيلة مكرم، أن هناك عدد من الدول تتبع نظام الكفيل، مؤكدا أنه يجب على العامل المصري قبل السفر أن يتأكد من أن النظام لا بد أن يكون عقد عمل موثق وشرعى وضمان حقه وواجباته وساعات العمل والتأمين والاجازات.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن "اي عامل لا بد أن يتواصل مع وزارة الهجرة للحصول على حقه.

كشفت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن أصعب حالة واجهتها، قائلة “ حالة انسانية لمصرية عايشة فى دولة عربية وجدة لطفلين، وكان فيه طلاق بين بنتها وزوجها الأسبق”.

وأضافت نبيلة مكرم، أن “أبنة تلك الجدة توفت، وهي من تقوم برعاية الأطفال والجدة عايزة تنزل تزور قبر بنتها وتنزل مصر زيارة ولكن كان عليها منع السفر وتواصلنا معها وعلى الرغم من صعوبة الوضع بسبب حكم قضائي بمنع السفر،إلا أنه تواصلنا مع جد الطفل من أجل الموافقة على السفر وكانت من اصعب المشاكل وكان لدي اصرار لحل المشكلة بوجود لجنة للم الشمل من الأزهر الشريف”.

وتابعت نبيلة مكرم، أنه تم إطلاق “مبادرة الذية الصالحة” بمساعدة لجنة لم شمل الأسرة المصرية.

وأشارت نبيلة مكرم، أن طلاب الجامعات المصريين بالخارج،ل ا يعلمون الكثير عن الدولة ويتعرضون لمناقشات بالجامعات، وهناك مخاوف لديهم بعدم إعتراف الدولة المصرية بشهادتهم، مما جعلنا أن يكون هناك تواصل مع وزارة التعليم العالي لتوثيق تلك الشهادات.

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن شهادة “بلادي الدولارية” هي مبادرة قامت باطلاقها وزارة الهجرة، مع وجود أزمة في الدولار، مؤكدة أنه كان هناك دور المصريين بالخارج في مصر للاستثمار، وساهم في الوصول لأعلى نسبة تحويلات من الخارج.

وأضافت نبيلة مكرم، أن “المصريين في الخارج أعلى مصدر للعملة الصعبة بالدولة.

وتابعت نبيلة مكرم، أنه عملنا بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة، وهو استثمار من نوع أخر ومصر تستطيع من خلال الاستثمار والتحويلات النقدية الذي عزز الكثير من ثقة المواطن في دولته.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى انه كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بتسهيل الاستثمار من المصريين بالخارج، وكان هناك نماذج مصرية فالاستثمارات متدفقة والنماذج المصرية هي من تتحدث.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك شباب من الجيل الثاني والثالث قاموا بزيارة مصرمن كندا، مؤكدا أن وزارة الهجرة قامت بعمل برامج ميدانية لهم على أرض الواقع.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه بعد جائحة كورونا، توقفت البرامج، ولكن كان للشباب المصريين بالخارج كان لديهم رغبة حقيقية، لتقديم الدعم للدولة المصرية وخاصة لمبادرة “حياه كريمة”.

وتابعت نبيلة مكرم، أن هؤلاء الشباب عملوا واستطاعوا جمع 80 ألف دولار لصالح مبادرة حياه كريمة، مما يعطي فكر عظيم لهؤلاء الشباب.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه أختفت ظاهرة أقباط المهجر، ولكن الأن هناك مسمى “المصريين في الداخل"، مؤكدا أن مصطلح أقباط المهجر كان يتم إستخدامه لصالح أجندات أجنبية.

، وأكدت نبيلة مكرم أن الجمهورية الجديدة قضت على المفاهيم الخاطئة، مشيرة إلى أن النماذج في الخارج تحولت للدفاع عن الدولة، خاصة بعد زيارات الرئيس للكاتدرائية وقانون دار العبادة، وثأر الدولة لمقتل الأقباط المصريين على يد داعش في ليبيا.

الت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن بعض الجماعات الإرهابية، كانت تعمل على إستقطاب الشباب في الخارج، مؤكدة أن هدف تلك الجماعات تغيير نظر الشباب ضد بلدهم، خاصة أن العمليات الإرهابية التي تحدث بالخارج، كانت لشباب من الجيل الثاني والثالث ويكون لهم أصل عربي.

وأضافت نبيلة مكرم، ،أن وزارة الهجرة انتبهت لهذا الموضوع، خاصة مع تواجد لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين بتلك الدول، مشيرة إلى أن الشباب عرضة للإستقطاب التكفيري أو إتجاهات ضد الدولة المصرية.

وتابعت نبيلة مكرم، أنه كان هناك تعاون مع وزارة الدفاع، لضرورة تغيير المفاهيم التي كانت تلك الجماعات تقولها عن الجيش، للشباب المصري، مؤكدة أنه تم عمل أكثر من 20 برنامج للشباب من الجيل الثاني والثالث مع عمل زيارات لهؤلاء الشباب لأكاديمية ناصر العسكرية، للحصول على المعلومات الكاملة عن الجيش المصري، وعمل زيارات أيضا للمجلس القومي للمراه، وزيارة وزارات اخرى.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم الإهتمام بالجانب الدين، ويتم عمل لقاء مع شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، للتأكيد على مفهوم المواطنة وحرية الأديان.

وأكدت نبيلة مكرم، أن هناك نوع أخر من المناشدات للأسر المصرية المسلمة بالخارج، لأن هناك عدد قليل من المساجد، وبالتالي يستقطب الشباب ثقافات غريبة على تقاليد المجتمع المصري، وصعوبة في تعليم الدين. ولكن تلك المشكلة لا يواجهها الأقباط في الخارج نظرا لوجود الكنائس المتعددة.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه أثمن على الدور الذي يقوم به الشباب المصريين بالخارج، وذلك من خلال برنامج رواد الأعمال، بين الشباب المصريين بالخارج، مع شباب رواد الأعمال الأفريقي، لخلق أكبر فرص للاستثمار.

وأضافت نبيلة مكرمن،أن القوى الناعمة المصرية في الخارج، تستطيع أن تقوم بدور هام خاصة في ملف حقوق الإنسان، وخاصة للمصريين بالخارج.

وتابعت نبيلة مكرم، أن المبادرات التي يتم عملها للمصريين بالخارج هدفها معرفة المشاكل وتلبية إحتياجات الكيانات المصرية بالخارج، حتى يقوم بالدفاع عن الدولة المصرية بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المصريين بالخارج هم أجدر بمعرفة المجتمعات المتواجدين بها، ويعلمون كيف يديرون طريقة الحوار.

وأكدت نبيلة مكرم، أنه أتحنا الفرصة أمام شباب مصر في الخارج للتواصل مع وزير الري للتعرف على كل ما يخص قضية سد النهضة.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المرأة المصرية تشهد العصر الذهبي لها، وذلك بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن القيادة السياسية تثمن على دورها، خاصة مع وجود 8 وزيرات في الحكومة، و196 نائبة، ومحافظين.

وأضافت نبيلة مكرم، ، أنه عندما نتلاقى في المؤتمرات، نحرص على إلتقاط الصور التذكارية، وذلك لوجود صداقات، ورسالة بأن هناك تناغم وعمل مستمر بين، السيدات في المناصب العامة.

وتابعت نبيلة مكرم، أن قرار الرئيس السيسي بعودة وزارة الهجرة، هو قرار جمهوري قائم على تثمين الرئيس لدور المصريين بالخارج، والعمل على تلبية طلباتهم واحتياجاتهم، والإستفادة من العلماء والخبراء بالخارج.

وقالت الوزيرة: “أنا ست بيت خارج الوزارة لأن هناك دور تاني هام من الأسرة والزوجة والأمومة، ولا بد أن أوجد وقت لأسرتي وهو يوم الجمعة يوم الأجازة الرسمية".