برلماني: تصدر 2021 بمعدلات انتشار الشائعات يؤكد ضرورة رفع وعي المواطن

قال اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من انتشار الشائعات بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة مع تزايد استخدام التكنولوجيا والاعتماد على وسائل التواصل الحديثة، إلا أن الدولة تقوم باتخاذ خطوات عملية من أجل مواجهة فتنة الشائعات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة من أكبر الجرائم التي ترتكب في حق الوطن.



أضاف العمدة في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن نيل عام 2021 صدارة معدل انتشار الشائعات منذ 2014 وحتى الآن بنسبة 23.5%، أمر يؤكد ضرورة اعطاء الوعي أهمية قصوى بمفهومها الشامل، عبر توضيح الحقائق بشكل سريع، ومصارحة المواطن، حتى يحصل على المعلومات الصحية.

أشار اللواء عصام العمدة في حديثه إلى أن ما مرت به الدولة المصرية من مراحل ومنحنيات صعبة، أوضح للجميع أن قضية رفع الوعي تعد أحد أهم العوامل من أجل مجابهة الأفكار الهدامة التي يحيكها المتربصين بالدولة.