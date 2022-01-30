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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص خطفوا صاحب بزار بالجمالية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الجمالية، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف صاحب محل بازار والاعتداء عليه بمنطقة الجمالية.

أمرت النيابة العامة، حبس 4 اشخاص على ذمة التحقيقات لاتهامهم باختطاف صاحب محل بازار والاعتداء عليه بمنطقة الجمالية.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ملابساتها.

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة اختطاف صاحب محل بازار والاعتداء عليه بعد احتجازه حيث تم تحديد وضبط الجناة، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من العقيد خالد سيف مفتش المباحث يفيد ورود بلاغ لمباحث قسم شرطة الجمالية من سائق الذى قرر بأنه حال سيره بالمنطقة تلاحظ له قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون إحدى السيارات اقتياد أحد الأشخاص وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك سائق، له معلومات جنائية ، مقيم بمنشأة ناصر، كما تم التوصل إلى أنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلٍ من شقيقه "له معلومات جنائية " ونجل الأول و أحد الأشخاص ، وجميعهم مقيمين بذات العنوان.

أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمحل سكنهم، وبصحبتهم المجنى عليه صاحب محل بازار مصاب بكـدمات وسحجات بالجسم محتجز داخل إحدى الغرف بالعقار محل الضبط ، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته .

واعترفوا بإرتكاب الواقعة، كما أقر أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه مما أثار حفيظته ، وخطط لارتكاب الواقعة .

وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه ، وعقب علمهم بتواجد المجنى عليه بمحل البلاغ تمكنوا من اصطحابه وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم واحتجازه داخل إحدى الغرف بالعقار محل سكنهم والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته .

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقواله ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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