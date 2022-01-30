فيديوجراف.. قصة عبدة الشيطان بالدقهلية.. وهكذا حكم القضاء

أصدرت محكمة جنح مستأنف ميت غمر، محافظة الدقهلية حكما على المتهمين في قضية "فرح ‏الدقهلية" بقرية أتميدة، دائرة مركز ميت غمر والمعروفة إعلاميا بـ"استعراضات عبدة ‏الشيطان"وامرت ‏بمصادرة السلاح المستخدم "طفاية الحريق" .

قضية استعراضات عبدة الشيطان

بدأت أحداث القضية نهاية شهر يونيو 2021، عندما أقدم مجموعة من الشباب على الاحتفال ‏في فرح شقيقة أحدهم، وقاموا بوضع «استاندات» عليها صور تشبه صور عبدة الشيطان، ‏وتضم جماجم ودماء وصورًا مرعبة، وقاموا باستخدام اسطوانات البوتاجاز وطفايات الحريق في ‏الرقص بطريقة غريبة، بعد تغيير بودرتها ببودرة ملونة وانفجرت إحدى الطفايات في وجه ‏الحضور‎.‎

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