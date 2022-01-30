فيديوجراف.. قصة عبدة الشيطان بالدقهلية.. وهكذا حكم القضاء

أصدرت محكمة جنح مستأنف ميت غمر، محافظة الدقهلية حكما على المتهمين في قضية "فرح الدقهلية" بقرية أتميدة، دائرة مركز ميت غمر والمعروفة إعلاميا بـ"استعراضات عبدة الشيطان"وامرت بمصادرة السلاح المستخدم "طفاية الحريق" .
قضية استعراضات عبدة الشيطان
بدأت أحداث القضية نهاية شهر يونيو 2021، عندما أقدم مجموعة من الشباب على الاحتفال في فرح شقيقة أحدهم، وقاموا بوضع «استاندات» عليها صور تشبه صور عبدة الشيطان، وتضم جماجم ودماء وصورًا مرعبة، وقاموا باستخدام اسطوانات البوتاجاز وطفايات الحريق في الرقص بطريقة غريبة، بعد تغيير بودرتها ببودرة ملونة وانفجرت إحدى الطفايات في وجه الحضور.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.