دراسة : النشاط البدني يحميك من خطر الموت المفاجئ

قال باحثون إن زيادة النشاط البدني اليومي لمدة 10 دقائق يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة أكثر من 100 ألف شخص.

في دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية للطب الباطني (JAMA Network) ، استخدم فريق من المعهد الوطني للسرطان والمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بيانات مراقبة النشاط لتقدير تأثير الزيادات الطفيفة في النشاط البدني على الصحة العامة بين السكان البالغين في الولايات المتحدة.

وقد قدّروا أنه إذا زاد البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 85 عامًا أو أكثر من النشاط البدني المعتدل إلى القوي بمقدار 10 دقائق يوميًا، فيمكن تجنب ما يقرب من 6.9٪ من الوفيات السنوية، أو 111174 حالة وفاة يمكن الوقاية منها سنويًا.

أبرز المعهد الوطني للسرطان أن الدراسات السابقة أظهرت أن النشاط البدني يحسن صحة الإنسان، ويقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة التي تسبب الوفاة المبكرة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان.