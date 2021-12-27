انتبه.. يستغرق الأمر 12 ساعة من المشي لحرق عشاء رأس السنة

يتطلع الكثير منا إلى تكديس أطباقنا المليئة بأطعمة الأعياد ، أو تناول وجبات خفيفة من الشوكولاتة طوال العطلات أو احتساء مشروبات

حتى لو كنت تحاول أن تأكل طعامًا صحيًا ، فغالبًا ما يتم عرض الأطعمة اللذيذة بشكل بارز في محلات السوبر ماركت والمتاجر خلال العطلات ، مما يجعل من الصعب تفويت الأطعمة والمشروبات المفضلة لدينا.

تقدر جمعية الحمية البريطانية أنه في يوم عيد الميلاد وحده قد يستهلك الناس حوالي 6000 سعر حراري مع عشاء عيد الميلاد المسؤول عن معظم هذه السعرات الحرارية. لكن قضاء الوقت مع الأصدقاء والعمل في حفلات الكريسماس واحتفالات رأس السنة الجديدة قد يرانا جميعًا في تناول وجبة دسمة في الأيام وحتى الأسابيع التي تسبق عيد الميلاد وبعده. لا عجب أن يكسب البالغون 0.5-1 كجم خلال عطلة عيد الميلاد.

في حين أن هذا قد لا يبدو كثيرًا ، إلا أن الوزن الذي نكتسبه خلال موسم الأعياد لا يفقد دائمًا في العام الجديد. قد تؤدي زيادة الوزن الزائد هذه على مر السنين إلى زيادة الوزن أو السمنة لدى بعض الأشخاص ، مما قد يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات ، بما في ذلك السرطان أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية.

لكن تظهر الأبحاث أن إعطاء الناس معلومات حول عدد الدقائق التي يستغرقها المشي (أو الجري) لحرق السعرات الحرارية من الأطعمة أو المشروبات يمكن أن يساعد الناس على تناول كميات أقل وتجنب زيادة الوزن في عيد الميلاد. لذا ، ما مقدار المشي الذي يتعين عليك القيام به لحرق عشاء عيد الميلاد

بالنسبة لشخص بالغ يزن 84 كجم ، سيستغرق الأمر حوالي 12 ساعة من المشي بخطى ثابتة (حوالي أربعة أميال في الساعة) لحرق السعرات الحرارية في عشاء عيد الميلاد. وهذا يعادل المشي لمسافة 50 ميلاً تقريبًا. أو يمكنك الركض لمدة خمس إلى ست ساعات ، إذا كنت تفضل ذلك.

بالطبع ، سيعتمد عدد السعرات الحرارية في عشاءك أيضًا على الأطعمة التي تتناولها ، وكيفية تحضيرها ، وما إذا كنت ستعود لثوانٍ. على سبيل المثال ، إذا قطعت المقبلات والمقبلات قبل العشاء ، ولم يكن لديك سوى سجل يول للحلوى جنبًا إلى جنب مع كأسين من النبيذ ، فقد يأتي عشاء عيد الميلاد بحوالي 2080 سعرة حرارية فقط. بالنسبة لشخص يزن 84 كجم ، لن يستغرق هذا سوى حوالي ست ساعات ونصف من المشي حتى يحترق.

يعتمد مقدار النشاط البدني الذي ستحتاج إلى القيام به لحرق العشاء أيضًا على العديد من العوامل مثل العمر والجنس والوزن.

لا يجب أن تكون زيادة الوزن أثناء العطلة أمرًا لا مفر منه ، فالمشي نشاط رائع يمكنك القيام به بمفردك أو مع الآخرين. في حين أن المشي لمدة 12 ساعة متواصلة ليس شيئًا يريد أي شخص القيام به خلال الإجازات ، فهناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها التسلل إلى مزيد من النشاط البدني خلال الإجازات كل يوم.

على سبيل المثال ، حاول المشي إلى المتاجر بدلاً من استخدام سيارتك إذا استطعت ، أو قم بجولة حول منطقتك مع أطفالك

بالطبع ، من الصعب ألا تنغمس في عيد الميلاد لأنه يأتي مرة واحدة فقط في السنة.



تتضمن بعض الطرق السهلة الأخرى لتناول سعرات حرارية أقل خلال العطلات تناول وجبات خفيفة بحكمة وتوخي الحذر بشأن حصصك. إذا وجدت أنك قد اكتسبت وزناً بعد عيد الميلاد ، فلا تشعر بالإحباط وحاول التركيز على تقليل الأطعمة اللذيذة ، وتحديد هدف لنفسك لإعادة وزنك إلى المسار الصحيح بأسرع ما يمكن في العام الجديد.