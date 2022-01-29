أيمن بهجت قمر بعد الهجوم على حفل JOY Awards: كل واحد يخليه في حالة

علق الشاعر أيمن بهجت قمر على الانتقادات التي وجهت للفنان حسن الرداد التي أشار خلالها إلى أن المملكة العربية السعودية هي ملتقى الفن في الوطن العربي، وذلك علي هامش حفل هيئة الترفية JOY Awards.



وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": شكر وتقدير لهيئة الترفيه وللمستشار تركي آل الشيخ ولإدارة mbc على التقدير والتكريم لرموز الفن وعايز اسأل سؤال.. هل فيه مهرجان مصري قدّر صناع الأغنية المصرية وقدم الدعوة لهذا العدد؟.

وأضاف في تغريدة أخرى: والله بجد الناس دي بتقدرنا جدًا والجو بتاع أخدتوا فلوس ده رخيص أوي بس هرد عليك لا والله يا فندم احنا أخدنا اللي أحسن من الفلوس.. التقدير والاستقبال المحترم وياريت كل واحد يخليه في حالة احنا كنا بنمثل فن بلدنا وبنحتفل مع أخواتنا وبمنتهى الاحترام.









