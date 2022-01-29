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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن بهجت قمر بعد الهجوم على حفل JOY Awards: كل واحد يخليه في حالة

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر

علق الشاعر أيمن بهجت قمر على الانتقادات التي وجهت للفنان حسن الرداد التي أشار خلالها إلى أن المملكة العربية السعودية هي ملتقى الفن في الوطن العربي،  وذلك علي هامش حفل هيئة الترفية JOY Awards.


وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": شكر وتقدير لهيئة الترفيه وللمستشار تركي آل الشيخ ولإدارة mbc على التقدير والتكريم لرموز الفن وعايز اسأل سؤال.. هل فيه مهرجان مصري قدّر صناع الأغنية المصرية وقدم الدعوة لهذا العدد؟.

وأضاف في تغريدة أخرى: والله بجد الناس دي بتقدرنا جدًا والجو بتاع أخدتوا فلوس ده رخيص أوي بس هرد عليك لا والله يا فندم احنا أخدنا اللي أحسن من الفلوس.. التقدير والاستقبال المحترم وياريت كل واحد يخليه في حالة احنا كنا بنمثل فن بلدنا وبنحتفل مع أخواتنا وبمنتهى الاحترام.
 


 


 

الشاعر أيمن بهجت قمر المملكة العربية السعودية حسن الرداد انتقادات توزيع جوائز Joy Awards

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