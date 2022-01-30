في عيد ميلاد سعد الصغير.. أبرز المعلومات عنه وسر 3 خواتم ألماظ قدمهم لزوجته الجديدة

يحل اليوم، الأحد عيد ميلاد المطرب الشعبي سعد الصغير، فهو من مواليد 30 يناير 1970.



ويرصد صدى البلد أبرز المعلومات عنه:

_انطلقت شهرته الغنائية مطلع الألفية الثانية، بإطلاقه أغنية "اصحى فوق".

_قدم العديد من المسلسلات منها، “مبروك جالك قلق 2006، راجل وست ستات 2008، دلع بنات 2014 والبرامج مثل من غير زعل، وسعد وسعد”.

_بالاضافة إلى عدد من الأفلام منها، ولاد البلد 2010، شارع الهرم 2011، حصل خير 2012، الآنسة مامي 2012 وكان دوره في الفيلم ضيف شرف، 30 يوم في العز 2016.

_نالت أغنية "بحبك يا حمار" التي قدمها ضمن فيلم "عليا الطرب بالتلاتة" انتقادات كثيرة واتهامات بأنها مسفة، إلا أن سعد الصغير دافع عنها، مؤكدًا أنها تعلي من شأن الحيوان.



_كشف سعد، خلال أحد الحوارات الصحفية عن نيته في اعتزال الفن، حيث قال: “أنا مش هكمل في هذا الطريق، ولن أكون سعد الصغير عندما ابني يتجوز وتكبر أولادي لأن صعبان علي نفسي جدا وربنا يطلعني منها على خير، وأنا بعتبر الفن مجرد أكل عيش حقق لي العيشة الأفضل وبس”.

_احتفل الفنان سعد الصغيربزواجه من الفنانة برلنتي عامر وأهداها هدية ثمينة في عيد ميلادها ونشرت برلنتي فيديوهات من الحفل وهي تتلقى الهدايا وكانت 3 أطقم ألماظ وطقم ذهب.

_أثار سعد الصغير حالة من الجدل الواسع بسبب أزمته مع شمس والتي بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج واعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات وحتى لا تغضب زوجته الأولى، وأضاف أنها اعتبرته "شحاتة أبو كف، وأجبرته على الزواج".

_لكن لم تنته الأزمة باعترافه بالزواج، بل خرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.

_وعادت شمس واتهمته بالتعدي عليها بواسطة بلطجية، وبعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة، إلى أن ظهرت مرة أخرى في عام 2016، وهي تستغيث بالرئيس السيسي لإنقاذها، ونشرت تسجيلات وفيديوهات لسعد الصغير، عبر حسابها على فيس بوك، ليرد عليها بأنها تبتزه بعد أن أنفق عليها مليوني جنيه، وصورته دون أن يعلم.