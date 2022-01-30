أستاذ الفيروسات يكشف حقيقة ظهور فيروس الخفافيش الجديد "Neocov" وانتقاله للإنسان .. فيديو

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن منظمة الصحة العالمية تتابع فيروس الخفافيش الجديد "NeoCov"، مشيراً إلى أنه أمر طبيعي لأن الفيروسات تتحور شهرياً، عدا الانفولونزا تتحور اسبوعياً.

وأضاف أحمد شاهين في مداخة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن سبب ظهور فيروس الخفافيش الجديد في جنوب أفريقيا، هو الطفرات التي تحدث باستمرار في البلاد التي يبلغ مستوى التسلسل فيها 100 ألف، معقباً: "إذا وصل التسلسل الجيني للفيروس لـ 100 ألف، يبدأ الفيروس في التحور".

وتابع أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق أن فيروس الخفافيش الجديد من نفس السلالة الأُم لـ فيروس كورونا، ولكن باختلاف الطفرات التي تحدث في التسلسل الجيني للفيروس الأم، حيث إن فيروس الخفافيش الجديد أحادي التسلسل الجيني.

وأوضح أحمد شاهين أن تم اكتشاف بأن فيروس الخفافيش الجديد ينتقل من الخفافش لـ الآخر، ولم ينتقل أو يعدى الإنسان حتى الآن، مشيراً إلى أنه قد ينتقل للإنسان إذا حدثت طفرة معينة في التسلسل الجيني لهذا الفيروس.

وعقب أستاذ الفيروسات قائلاً: "احتمالية انتقال الفيروس من الخفاش للإنسان هو احتمال ضعيف .. حيث إن تم اكتشافه من سنوات ولكنه خامل ولم ينتقل حتى الآن للإنسان".