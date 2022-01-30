عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ الفيروسات يكشف حقيقة ظهور فيروس الخفافيش الجديد "Neocov" وانتقاله للإنسان .. فيديو

خفاش
خفاش

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن منظمة الصحة العالمية تتابع فيروس الخفافيش الجديد "NeoCov"، مشيراً إلى أنه أمر طبيعي لأن الفيروسات تتحور شهرياً، عدا الانفولونزا تتحور اسبوعياً.

وأضاف أحمد شاهين في مداخة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن سبب ظهور فيروس الخفافيش الجديد في جنوب أفريقيا، هو الطفرات التي تحدث باستمرار في البلاد التي يبلغ مستوى التسلسل فيها 100 ألف، معقباً: "إذا وصل التسلسل الجيني للفيروس لـ 100 ألف، يبدأ الفيروس في التحور".

وتابع أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق أن فيروس الخفافيش الجديد من نفس السلالة الأُم لـ فيروس كورونا، ولكن باختلاف الطفرات التي تحدث في التسلسل الجيني للفيروس الأم، حيث إن فيروس الخفافيش الجديد أحادي التسلسل الجيني.

وأوضح أحمد شاهين أن تم اكتشاف بأن فيروس الخفافيش الجديد ينتقل من الخفافش لـ الآخر، ولم ينتقل أو يعدى الإنسان حتى الآن، مشيراً إلى أنه قد ينتقل للإنسان إذا حدثت طفرة معينة في التسلسل الجيني لهذا الفيروس.

وعقب أستاذ الفيروسات قائلاً: "احتمالية انتقال الفيروس من الخفاش للإنسان هو احتمال ضعيف .. حيث إن تم اكتشافه من سنوات ولكنه خامل ولم ينتقل حتى الآن للإنسان".

فيروس الخفافيش الجديد NeoCoV منظمة الصحة العالمية أستاذ الفيروسات فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

دعاء الصباح مكتوب وقصير .. يريح بالك ويشرح صدرك

يقلل من الوفيات.. بدء تجارب لقاح جديد لفيروس الإيبولا على البشر

استاذ مناعة بجامعة أكسفورد: التحور عملية طبيعية تحدث للفيروسات

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

دعاء سيدنا الخضر لـ كشف الكروب و الإبتلاءات

قد تكون مميتة.. أستاذ مناعة يوضح أعراض متحور كورونا الجديد "هيهى".. فيديو

هل يجوز للزوج أخذ راتب زوجته التي تعمل؟ الإفتاء ترد

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب .. تشخيص ورؤية شاملة لمواجهة جرائم ‬العنف‭ ‬والتشفي

ترشيحاتنا

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

وداعا فوضى الإعلانات الطبية.. نقابة الأطباء: الحكومة شكلت لجنة لفحص المنتج قبل الإعلان عنه

أستاذ الفيروسات يكشف حقيقة ظهور فيروس الخفافيش الجديد "Neocov" وانتقاله للإنسان .. فيديو

سيد عبد الحفيظ : فوز الأهلي علي الزمالك 6-1 جزء من التاريخ ولولا الاحتواء لتكررت مرة اخري

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

أمير قطر يطير إلى واشنطن في زيارة عمل.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

حتحوت : الإصابة تنهي مشوار محمد الشناوي بـ كأس الأمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول قطة في البيت الأبيض منذ 13 عامًا|صور

مطرب المهرجانات مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور

5 أفلام تنافس بـ مهرجان جمعية الفيلم بـ حضور نجوم الفن..تفاصيل وأخبار|صور

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ