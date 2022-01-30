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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: من حق إيران عدم الوثوق بـ الولايات المتحدة

صدى البلد

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن من حق إيران عدم الوثوق في الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا برئيسي جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية وتطورات مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني.

ونقلت عن ماكرون قوله إن "من حق إيران ألا تثق بأمريكا لأنها هي التي تسببت في الأزمة الإيرانية".

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ومن جانبه، قال رئيسي إن الولايات المتحدة أقرت بفشل سياسة "الضغوط القصوى"، مؤكدا أن إيران " أثبتت خلال المفاوضات إرادتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق وأي جهد من قبل الطرف المقابل في هذا المجال ينبغي أن يشمل إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات موثوقة بهذا الشأن".

وتابع أن "الاستقرار والأمن في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال سبل إقليمية وليس عبر تدخلات من خارجه".

ماكرون ايران الولايات المتحدة رئيسي الاتفاق النووي

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