عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بديلًا للبشر.. شاهد.. روبوت في خدمة الغرف |فيديو

روبوت
روبوت

 فوجئت صحفية أثناء إقامتها في فندق في شنجهاي بالصين عندما تم تسليم القهوة الصباحية إلى غرفتها من قبل موظف خدمة غرف غير عادي: "إنسان آلي".

أظهر الفيديو الذي شاركته صحفية تدعى آنا فيفيلد، أنها تفتح الباب للسماح للروبوت بدخول غرفتها، فقد حيّت الآلة بقولها "صباح الخير، أيها الروبوت".

منذ تفشي فيروس كورونا، ازداد استخدام الأجهزة الآلية في جميع أنحاء العالم من أجل الحفاظ على بروتوكولات السلامة عن طريق تقليل التفاعل البشري.

يتم تطبيق هذا الآن بكل جدية في بكين، حيث يتوافد رياضيون من جميع أنحاء العالم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأظهر مقطع فيديو شاركته وكالة “رويترز” على الإنترنت أن الروبوتات قد حلت محل موظفي خدمة الغرف في أحد فنادق بكين حيث يقيم الرياضيون.

يُظهر المقطع روبوتًا يقوم بتسليم الطعام بعد أن يكتب الضيف رمزًا سريًا على الشاشة.

بمجرد أن يأخذ الضيف عبوة الطعام، تغلق الماكينة الآلية الخزانة وتتحرك بعيدًا عن الباب.

روبوت كورونا الصين تفشي فيروس كورونا بكين دورة الألعاب الأولمبية أخبار الترفيه أحبار المنوعات

موضوعات متعلقة

نشرة المنوعات.. مغتصب يحمل ضحيته على كتفه.. الكوتشي الساندويتش.. أسرع طريقة للتخلص من الزكام

هل تعاني من الزكام؟ حيلة سحرية للتخلص من انسداد الأنف فورا

البازلاء المجمدة حيلة سحرية للنوم في لحظات

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

شاهد.. أول قطة في البيت الأبيض منذ 13 عامًا|صور

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

ترشيحاتنا

غرامة تصل لـ 200 جنيه حال تجاهل الأهالي تطعيم أطفالهم ضد الأمراض

الأوراق المطلوبة لكتابة استمارات الثانوية العامة 2022

نيوكوف وأميكرون.. أيهما أخطر في الانتشار والعدوى بين البشر.. الإجابة عند الخبراء

طالب أوزباكي يبهر زوار معرض الكتاب بالتلاوة من مصحف الأزهر «برايل»

دنيا سمير غانم: فخورة بمشاركتي في نص يدرس بالصف الرابع الابتدائي

أول زيارة رسمية.. رئيس إسرائيل يصل إلى الإمارات |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

نجم المغرب السابق: المباراة أمام الفراعنة ستذهب لركلات الترجيح.. ومنتخب أسود الأطلس غير محظوظ تاريخيًا (حوار)

قبل انتهاء كورونا.. ظهور فيروس جديد ينتقل من الحيوانات ويهدد البشر

نقل رئيس وزراء كندا وعائلته لمكان سري بسبب «التطعيم الإجباري»

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام المغرب فى ربع نهائي أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلًا للبشر.. شاهد.. روبوت في خدمة الغرف |فيديو

نشرة المنوعات.. مغتصب يحمل ضحيته على كتفه.. الكوتشي الساندويتش.. أسرع طريقة للتخلص من الزكام

هل تعاني من الزكام؟ حيلة سحرية للتخلص من انسداد الأنف فورا

البازلاء المجمدة حيلة سحرية للنوم في لحظات

فيديو

حسبي الله ونعم الوكيل.. حرب تصريحات بين خالد عليش وطليقته

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

فيديوجراف.. قصة عبدة الشيطان بالدقهلية.. وهكذا حكم القضاء

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ