بديلًا للبشر.. شاهد.. روبوت في خدمة الغرف |فيديو

فوجئت صحفية أثناء إقامتها في فندق في شنجهاي بالصين عندما تم تسليم القهوة الصباحية إلى غرفتها من قبل موظف خدمة غرف غير عادي: "إنسان آلي".

أظهر الفيديو الذي شاركته صحفية تدعى آنا فيفيلد، أنها تفتح الباب للسماح للروبوت بدخول غرفتها، فقد حيّت الآلة بقولها "صباح الخير، أيها الروبوت".

منذ تفشي فيروس كورونا، ازداد استخدام الأجهزة الآلية في جميع أنحاء العالم من أجل الحفاظ على بروتوكولات السلامة عن طريق تقليل التفاعل البشري.

يتم تطبيق هذا الآن بكل جدية في بكين، حيث يتوافد رياضيون من جميع أنحاء العالم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأظهر مقطع فيديو شاركته وكالة “رويترز” على الإنترنت أن الروبوتات قد حلت محل موظفي خدمة الغرف في أحد فنادق بكين حيث يقيم الرياضيون.

يُظهر المقطع روبوتًا يقوم بتسليم الطعام بعد أن يكتب الضيف رمزًا سريًا على الشاشة.

بمجرد أن يأخذ الضيف عبوة الطعام، تغلق الماكينة الآلية الخزانة وتتحرك بعيدًا عن الباب.