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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة المغرب.. مكافآت مجزية في انتظار لاعبي منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،هاتفياً منذ قليل، مع بعثة المنتخب المصرى لكرة القدم والجهاز الفني المشارك في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً، وذلك للاطمئنان على استعدادات المنتخب لمباراة اليوم التي تجمعه مع منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة الإفريقية، وتحفيز اللاعبين على مواصلة الأداء المميز الذى قدموه في مباراتهم الأخيرة أمام منتخب كوت ديفوار في دور الـ 16 والتي فازوا بها بركلات الجزاء الترجيحية.

 

وكشف وزير الشباب والرياضة، عن رصد مكافآت إجادة مجزية للمنتخب نظير ما قدموه من جهد ونتائج بالبطولة حتى الآن، وفى حالة تخطى مباراة اليوم والتأهل للمربع الذهبى للبطولة سيتم رصد مكافآت مجزية أخرى وفقاً للائحة المالية، مشيداً بحالة التركيز الكبيرة التي تسود بعثة المنتخب لتحقيق إنجاز يُسعد الجماهير المصرية.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحى، على انتظار الجماهير المصرية اليوم لظهور المنتخب أمام المغرب، وتحقيق الفوز في المباراة والتأهل للدور نصف النهائي في مشوار تحقيق اللقب الإفريقى الغائب من عام 2010 لإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية، مشيراً إلى دعم وموازرة الجميع للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من روح  وأداء خلال المباراة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب المغرب كأس الأمم الافريقية كوت ديفوار

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