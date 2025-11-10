قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
أخبار البلد

ائتلاف "نزاهة" يباشر المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب

عضو فريق نزاهة تدون ملاحظاتها
الديب أبوعلي

بدأت البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة" صباح اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب المصري، فيما انتشر المتابعون الدوليون في 6 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، وهي (الجيزة – والفيوم – بني سويف – المنيا – البحيرة – الإسكندرية).

بالتوازي مع ذلك، بدأت غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف أعمالها في رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين في الميدان، فيما يؤكد "نزاهة" التزامه الكامل بالمعايير المهنية الدولية المنظمة لأعمال المتابعة الانتخابية، واحترامه للأطر القانونية والتشريعية الوطنية، بما يضمن سيادة الدولة ويعزز من نزاهة العملية الانتخابية.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية ما بين 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو (10893) لجنة.

وتستهدف البعثة زيارة (720) لجنة انتخابية خلال المرحلة الاولي وزيارة (1320) لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

وسجل متابعو البعثة الدولية، انتظام فتح اللجان في موعدها، ولاحظوا وجود إقبال كثيف من المواطنين منذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت، في عدد من اللجان.

كما ظهر بشكل واضح وجود إقبال نسائي متزايد على لجان انتخابات النواب، بالإضافة لمشاركة الشباب بشكل ملحوظ في التصويت، ولاحظ أعضاء البعثة الدولية وجود تكدس للناخبين داخل بعض المدارس.

كما رصد أعضاء البعثة قيام بعض أنصار المرشحين المنتمين للأحزاب والمستقلين، في عدد من الدوائر بتنظيم مسيرات انتخابية كبيرة لدعوة الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، بالإضافة لتعليق لافتات بالقرب من المدارس بما يمثل مخالفة لقواعد الصمت الانتخابي في يومي التصويت.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله (34) متابعًا دوليًا من (16) دولة، يمثلون أربع منظمات دولية، هي: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة).

وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

