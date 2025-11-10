ائتلاف "نزاهة" يباشر المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب

بدأت البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة" صباح اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025، أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب المصري، فيما انتشر المتابعون الدوليون في 6 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، وهي (الجيزة – والفيوم – بني سويف – المنيا – البحيرة – الإسكندرية).

بالتوازي مع ذلك، بدأت غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف أعمالها في رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين في الميدان، فيما يؤكد "نزاهة" التزامه الكامل بالمعايير المهنية الدولية المنظمة لأعمال المتابعة الانتخابية، واحترامه للأطر القانونية والتشريعية الوطنية، بما يضمن سيادة الدولة ويعزز من نزاهة العملية الانتخابية.

وتسعى البعثة، وفقًا لحجمها وعدد أعضائها، إلى تغطية ما بين 19% من إجمالي عدد اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال مرحلتي التصويت، إذ تُقدر اللجان الفرعية بنحو (10893) لجنة.

وتستهدف البعثة زيارة (720) لجنة انتخابية خلال المرحلة الاولي وزيارة (1320) لجنة خلال المرحلة الثانية، وذلك وفق خطة انتشار تضمن التواجد داخل مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية الانتخابية ميدانيًا، بما يشمل إجراءات التصويت ومدى الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.

وسجل متابعو البعثة الدولية، انتظام فتح اللجان في موعدها، ولاحظوا وجود إقبال كثيف من المواطنين منذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت، في عدد من اللجان.

كما ظهر بشكل واضح وجود إقبال نسائي متزايد على لجان انتخابات النواب، بالإضافة لمشاركة الشباب بشكل ملحوظ في التصويت، ولاحظ أعضاء البعثة الدولية وجود تكدس للناخبين داخل بعض المدارس.

كما رصد أعضاء البعثة قيام بعض أنصار المرشحين المنتمين للأحزاب والمستقلين، في عدد من الدوائر بتنظيم مسيرات انتخابية كبيرة لدعوة الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، بالإضافة لتعليق لافتات بالقرب من المدارس بما يمثل مخالفة لقواعد الصمت الانتخابي في يومي التصويت.

جدير بالذكر، أن "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله (34) متابعًا دوليًا من (16) دولة، يمثلون أربع منظمات دولية، هي: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة).

وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.