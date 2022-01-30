نسب الإنجاز بالمرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي بـ 6 أكتوبر الجديدة| فيديو

قال المهندس محمود مراد ، معاون رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، إن المدينة تضم 85 ألف وحدة سكنية ، وهم مقسمون على ثلاثة مناطق ، وهم منطقة الـ " 800 فدان " ، ومنطقة " ابن بيتك " ، و منطقة " أرض غرب المطار " .

وأضاف المهندس محمود مراد ، خلال لقائه لـ برنامج " الأخبار " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنه تم الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية ، حتى الأن ، وتم تسليم 35 ألف وحدة سكنية ، وجاري تسليم الوحدات تباعا .

وأكد أن أية منطقة سكنية يتم البت في العمل بها يتم معها بالتوازي العمل على المباني الخدمية بها ، ونوه أنه تم الانتهاء من 45 مبنى سكنيا بالمدينة ، بتكلفة تجاوزت 500 مليون جنيه .

وتابع أن المدينة تضم 5 ملاعب رياضية ، ومركز للشباب ، وقسم للشرطة ، ومبنى للحماية المدينة ، وسيتم اطلاق التيار الكهربائي في المرحلة القادمة ، خلال شهر .