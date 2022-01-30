بفستان أورانج.. سمر يسري تخطف قلوب متابعيها



حرصت المذيعة سمر يسري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت سمر يسري في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل اورانج، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الشعر المنسدل علي كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.



وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.

واستطاعت سمر يسري أن تثبت أنها قدر المسئولية وأنها قادرة علي محاورة كبار النجوم وليس ذلك فقط، وإنما انتزاع تصريحات قوية دون ضغط، فهي قادرة على جعل ضيفها يدلي بتصريحات قوية بكل أريحية ودون ابتذال.