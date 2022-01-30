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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الجمارك تعلن إقامة مزاد لبيع سيارات في جمرك الحديثة بالسعودية

هيئة الزكاة والضريبة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك الحديثة، وفق عدة ضوابط واشتراطات. 

 

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة ، إن المزاد المقام في جمرك الحديثة، يوم الأحد 6 فبراير 2022، سيتم وفق الضوابط والاشتراطات التالية:

 

1 – يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمارك.

 

2 – إخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.

 

3 – دفع عمولة السعي وقدرها 2،5% علاوة على قيمة البيع.

 

4 – دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

 

5 – سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وفق توجيهات وزارة الصحة.

 

6 – يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال 5 أيام برسم الوارد و20 يومًا برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها حتى عرضها للبيع مرة أخرى.

 

والجدير بالذكر انه كانت هيئة الجمارك بالمملكة العربية السعودية قد اعلنت عن شروط استيراد السيارات الكهربائية من خارج وداخل دول الخليج.

 

وأوضحت الهيئة أن استيراد المركبة الكهربائية لا يجوز إلا بعد الحصول على الإجازة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الخاصة بالمملكة العربية السعودية. 

 

وكان أحد المغردين من أبناء المملكة العربية السعودية ،  طرح سؤالا على حساب هيئة الجمارك، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قال المواطن هل يسمح بشراء سيارة كهربائية من الإمارات وتحديدًا بورش الكهربائية وليس لها وكيل بالسعودية، وهي مطابقة للمواصفات الخليجية حسب الطابع الموجود في باب السيارة.

 

وجاءت إجابة هيئة الجمارك بأنه لا يسمح باستيراد المركبة الكهربائية إلا بعد الحصول على الإجازة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

 

وأضافت هيئة الجمارك السعودية في الرد الخاص بها على تويتر، أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمدت بعض أنواع المركبات الكهربائية، ولا تفسح الجمارك أي مركبة كهربائية إلا بعد إجازتها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

 

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