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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الفضي.. مادلين مطر تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

مادلين مطر
مادلين مطر

حرصت الفنانة مادلين مطر، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت مادلين مطر بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية جاكت فضي اللون، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، واعتمدت علي مكياج جذاب، نالت إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.


وطرحت الفنانة اللبنانية ​مادلين مطر​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على "يوتيوب" العمل من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.


يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.


وكانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.

 

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مادلين مطر جاكت فضي إطلالة جذابة إطلالة شتوية الفنانة اللبنانية

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