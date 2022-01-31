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أصل الحكاية

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

أنور وجدي و فيروز
أنور وجدي و فيروز

وجه طفولي برئ لن يتكرر مرتان في السينما المصرية، جمعت بين الكاريزما والعفوية وموهبة التمثيل في آن واحد رغم صغر سنها، لتصبح الطفلة فيروز صاحبة شهرة واسعة مثلها مثل بقية النجمات في عمر لا يتعدى 10 أعوام، لينتظرها مستقبل مبهر أمام الكاميرات لاستكمال مسيرتها الفنية التي بدأتها وهي طفلة، لكن تلك المسيرة لم تكتمل رغم موهبتها المنفردة وانتهت باعتزالها سريعاً.

تحل اليوم ذكرى وفاة فيروز التي اشتهرت في السينما المصرية وهي طفلة ، وهي من جذور أرمينية لكنها ولدت في القاهرة لأبوين مصرين، وهي الأخت الكبرى للفنانة نيللي وكذلك ابنة خال النجمة لبلبة.

فيروز

فيروز على طريق الشهرة

نشأت فيروز في عائلة فنية اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب حيث كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل من ضمن ماكان يفعل في أمسياته بمنزلهم وكانت ترقص على الموسيقى التي يعزفها إلياس مؤدب ولفتت انتباهه ولاحظ موهبتها وحاول تطويرها فقام بتأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدها. 

ولأنه كان يغني في حفلات منزلية اصطحبها معه لتؤدّي المونولوج، و في إحدى المرات أثارت إعجاب الحضور ولاقى مونولوجها نجاحاً باهراً، فقرر إدخالها مسابقة مواهب في ملهى الأوبيرج الليلي حيث نجحت نجاحًا باهرًا ايضًأ والتف حولها المنتجون السينمائيون، فاختارها الفنان أنور وجدي من بينهم، ليوقع معه والدها عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته فيروز ألف جنيه عن كل فيلم.

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اعتزال فيروز

كان أول عمل لفيروز لها بسن السابعة من عمرها فيلم الأول ياسمين في عام 1950، ومن بعد فيلم ياسمين قدمت العديد من الأعمال الأخرى حتى عام 1959 حينها توقفت عن العمل الفني بعدما قدمت فيلم بفكر في اللي ناسيني عام 1959 ليكون ذلك أخر عمل فني تقدمه فيروز واعتزلت التمثيل نهائياً حتى وفاتها. 

اعتزلت فيروز التمثيل وهي عمرها 16 سنة، لم تستكمل وهج نجوهميتها بعد أن وقفت أمام عمالقة الفن بالسينما، قدمت 10 أفلام فقط وعدة أغاني لتترك بعدها التمثيل بلا رجعة بعد أن وضعت بصمتها المختلفة، فلم يراها الجمهور وهي نجمة شابة كبقية النجمات لكنها بشكل مفاجئ اعتزلت عام 1959 وتركت التمثيل حتى وفاتها وكان آخر ظهور لها تكريمها في «مهرجان القاهرة السينمائي» في عام 2001.

سبب اعتزال فيروز

بعد أن ارتبط اسم أنور وجدي بالطفلة فيروز وقدما معاً العديد من الأفلام، حاول أنور وجدي توقيع عقد جديد مع والد فيروز لاستكمال أعمالهما الفنية ، وكانت قيمة العقد الف جنيه عن كل فيلم، وكان من المقرر أن تشاركها الفنانة فاتن حمامة في فيلم ياسمين، لكنّها رفضت التمثيل معها بدعوى أنّها طفلة صغيرة ومن هنا كانت رحلة القضاء على فيروز فنيا.

والد الطفلة فيروز رفض هذه المرة توقيع عقد احتكار لأنور وجدي مع ابنته الممثلة فيروز  بل أصر على الرفض وكانت النهاية الفنية للطفلة الصغيرة، وربط البعض سبب رفض والدها هو موقف فاتن حمامة، وآخرين تحدثوا عدم تقبل الطفلة تقديم أفلام ليست بطولاتها، لكن في النهاية يبقى السبب الذي اتفق عليه الجميع وهو الفشل الذي لصق بالطفلة المعجزة قبل اعتزالها بفترة قصيرة، حيث لم تحقق أفلامها الكثير.

فيروز وأنور وجدي

وفاة فيروز

تعرفت فيروز أثناء عملها مع «فرقة إسماعيل ياسين» على الفنان بدر الدين جمجوم، الذي تزوجها بعد فترة قصيرة من اعتزالها وأنجبا ابن وابنة هما «أيمن» و«إيمان»، واستمر زواجهما لأكثر من ثلاثين عامًا حتى وفاته عام 1992.

توفيت فيروز في يوم السبت 30 يناير 2016 بعد معاناة طويلة مع مشاكل في الكلى والكبد عن عمر يناهز 72 عاما.

فيروز
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