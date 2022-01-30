فيروز الطفلة المعجزة.. سبب وفاتها ووصيتها وزوجها وسر قرابتها بالفنانة نيللي

في ذكري وفاتها..

يحل اليوم الأحد ، ذكرى وفاة الطفلة المعجزة فيروز ، التي تميزت في طفولتها بصوت مميز ، جعلها تشتهر بين الجمهور بالطفلة المعجزة .

ديانة فيروز الطفلة المعجزة.. ومعلومات عنها:



ولدت فيروز في الخامس عشر من شهر مارس وذلك في عام 1943 ، تعد فيروز من أشهر الممثلات الأطفال كما أنها لقبت بمعجزة السينما المصرية وهي الشقيقة الكبرى للفنانة نيللي التي أمتعتنا بأجمل فوازير رمضان، وابنة عم الفنانة لبلبة، اسمها الحقيقي هو بيروز أرتين كالفايان وهي من مواليد مدينة القاهرة وهي من أسرة مصرية ولكن تعود أصولها إلى أرمينيا وتحمل الديانة المسيحية.

فيروز الطفلة المعجزة.. وبدايتها الفنية

اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب لأنه كان يعزف في إحدى الأمسيات بمنزلهم وكانت هي ترقص على الموسيقى التي عزفها إلياس، وقد لفتت انتباهه بخفتها وطريقتها فقام بتأليف مونولوج لها لكي تغنيه وحدها، وقد اصطحبها معه إلى إحدى الحفلات التي يقدمها وقدمت المونولوج ولاقت إعجاب الجميع وقرر أن يلحقها ببرنامج المواهب والذي يقام في ملهى الأوبيرج الليلي وحققت نجاحاً كبيرا.

فيروز الطفلة المعجزة ..وحكايتها مع أنور وجدي:



حينئذ تهافت المنتجون والسينمائيون على فيروز فاختارها النجم الراحل أنور وجدي الذي أعجب بمواهبها الغنائية والتمثيلية والاستعراضية. وانتقى لها وجدي اسم فيروز وأشركها في كل الأفلام التي أنتجها وأخرجها ومثل فيها، فكان لها دور في النجاح الذي حققه وجدي في تلك الأفلام.



فيروز الطفلة المعجزة.. وانفصالها عن أنور وجدي:



وشهد عام 1953 انفصال الصغيرة فيروز عن وجدي، بناء على قرار والدها الذي أراد أن ينهي «عقد الاحتكار» مع وجدي وقرر أن يقوم هو بإنتاج أفلامها.

فيروز الطفلة المعجزة.. وأدوارها بعيدا عن أنور وجدي:



بعد الانفصال عن وجدي أنتج والد فيروز فيلم «الحرمان» الذي ظهرت فيه إلى جانب شقيقتيها الفنانة الاستعراضية نيللي وشقيقة ثالثة لهما هي ميرفت. بعد فيلم «الحرمان» توقفت فيروز عن العمل لمدة ثلاث سنوات، ثم عادت لتقدم عدداً من الأدوار الدرامية التي تتناسب مع عمرها، من بينها «صورة الزفاف» و»عصافير الجنة».



وفيما بعد قدمت 4 أفلام لم تحقق نجاحا منها فيلم «إسماعيل ياسين للبيع» مع الفنان الراحل اسماعيل ياسين وفيلم «أيامى السعيدة» عام 1958 وهو من إخراج أحمد ضياء الدين.

فيروز الطفلة المعجزة ..واعتزالها الفن:



لم يطل مشوار فيروز الفني بعد ذلك فقررت الاعتزال في مرحلة الشباب ليحتفظ الجمهور بصورة «الطفلة المعجزة» التي عرفت بها. كرمت فيروز عام 2001 في مهرجان القاهرة السينمائي.



فيروز الطفلة المعجزة ..وزوجها بدر الدين جمجوم:

كان زواج الفنانة المعتزلة و الطفلة المعجزة فيروز من الفنان بدر الدين جمجوم ، مضرب الأمثال في التسامح الدينى بين الأزواج ، و كيف أنه يمكن لزوج مسلم أن يعيش في حب و سلام مع زوجة مسيحية ، حيث عاش بدرالدين جمجوم و الطفلة المعجزة فيروز ثلاثين عاما حتى توفاه الله و هى على دينها المسيحية .



زوج فيروز الطفلة المعجزة..معلومات عن بدر الدين جمجوم :



ولد الفنان الراحل بدرالدين جمجوم زوج الفنانة و الطفلة المعجزة فيروز في عام 1934م و رحل عن عالمنا في عام 1992 ، عن عمر يناهز 58 عاما .وهو مصرى من أصل فلسطينى و تحديدا كان الفنان الراحل بدرالدين جمجوم من مدينة الخليل في فلسطين.

تخرج زوج الراحلة فيروز من معهد الفنون المسرحية في عام 1959م ، ليعمل في الفن كفنان كوميدى في الأدوار الثانية ، وقابل الفنانة فيروز خلال عملها في فرقة اسماعيل يس ليتزوجا ، و تعتزل بعدها فيروز و يستمر بدرالدين جمجوم بالعمل الفنى و حتى وفاته في عام 92م .



و كانت فيروز تذهب أيضا مع زوجها بدرالدين جمجوم إلى السيدة زينب و الحسين لتقرأ الفاتحة معه ، فكانا زوجين غاية في الحب و التفاهم و عاشا حياة رائعة كانت مضرب الأمثال للكثيرين .



فيروز الطفلة المعجزة .. وعدد أبنائها:



الفنانة فيروز هي أم لابن يدعي أيمن وابنه تدعي إيمان ونشرت نيللي منذ فترة صورة برفقه ابنه شقيقتها إيمان جمجموم .

وبدت الشابة في الصورة وهي تحتضن الفنانة، وسارع الكثيرون إلى المقارنة بينها وبين والدتها، ورأوا أنها ورثت الكثير من ملامحها وتشبه نيللي أيضاً.

فيروز الطفلة المعجزة.. ووفاتها:



في يوم السبت الموافق 30 من شهر يناير عام 2016 توفيت الفنانة فيروز وذلك بعد صراع طويل مع مرض الكبد، وقد حدث شيء غريب لحظة الوفاة حيث أن فيروز مسيحية الديانة إلا أن أبنائها وزوجها مسلمين ولذلك أصر ابنها وابنتها على عمل صلاة جنازة لها في مسجد الحامدية الشاذلية في حي المهندسين، وقد أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً بسبب أنها أول فنانة مسيحية تقام عليها صلاة الجنازة في المسجد مثل المسلمين ولكن علماء الدين ونقابة الفنانين حسمت هذا الجدل، وتم تبرير الأمر أن أبنائها مسلمين.



فيروز الطفلة المعجزة.. ووصيتها:



أوصت بدفن جثمانها وأداء صلاة الجنازة بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بأرض الجولف، وكان لها ما تمنت.

فيروز الطفلة المعجزة.. وحوار صحفي جرئ:

وفي حوار لها مع مجلة آخر ساعة في ٣ أبريل 1957 سألها المحرر:

- من الذي علمك التمثيل؟

أنا اللي علمت نفسي

- ألم يكتشفك أنور وجدي؟

لقد اشتغلت في الحلمية بالاس والكيت كات وعلى مسارح أخرى قبل أن ألتقي بأنور، إنه هو الذي أعطاني أول فرصة للظهور على الشاشة.

- من هو مثلك الأعلى؟

ليس لي مثل أعلى، أنا أحب أن أكون مثل أعلى لغيري.

- متى تركت الدراسة؟

من زمان

- من سنة كام؟

أنا لا أحسب عمري بالسنين، من أيام فيلم ياسمين وأنا أحسبه بالأفلام.

- ما هو الحب؟

مرض يصاب به المجنون!



- أجمل صوت في المطربات؟

بعد أم كلثوم لم تعجبني سوى فيروز.