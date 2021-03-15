في ذكرى ميلاد فيروز "الطفلة المعجزة".. مسيحية أقيم عزاؤها في مسجد





هناك مفارقة كبيرة حدثت بعد وفاة فيروز، إذ أقيم عزاؤها بمسجد الحامدية الشاذلية، رغم كونها مسيحية، ما أثار اندهاش البعض آنذاك، ولكن تفاصيل هذه المفارقة تعود إلى أبنائها المسلمين من زوجها الفنان الراحل بدر الدين جمجوم.





تزوجت فيروز الفنان بدر الدين جمجوم، حيث تعرفت عليه أثناء مشاركتها مع فرقة إسماعيل ياسين المسرحية في أحد الاحتفالات بعد اتخاذها قرار اعتزال التمثيل، وأنجبت منه "أيمن وإيمان"، حتى توفي عام 1992.





قدمت فيلما واحدا مع شقيقتها الفنانة نيللي وهو "عصافير الجنة" وكان من إنتاج والدهما، ولكنها لم تقدم أي عمل مع ابنة عمها الفنانة لبلبة.

يوافق اليوم الأثنين 15 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة فيروز، التي لقبت بالطفلة المعجزة، لبراعتها في التمثيل والاستعراض في سن مبكرة، فولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، ورحلت عن عالمنا في 30 يناير عام 2016، عن عمر يناهز 72 عامًا.