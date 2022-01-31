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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجالة .. سفير مصر في الكاميرون يعلق على فوز مصر على المغرب

تريزيجيه ومحمد صلاح
تريزيجيه ومحمد صلاح

علق السفير مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، على فوز مصر على المغرب، قائلاً: "أنا في منتهى السعادة .. خاصة بعد ما شوفت الجماهير المصرية هنا في المطار .. حيث قد إيه النصر جميل .. وقد إيه الناس حسيت بالتعب اللي اللاعيبة كانت فيه .. لأن الماتش مكنش سهل".

وأضاف مدحت المليجي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "كانوا 11 راجل في الملعب، حتى الاحتياطي رجالة .. والجمهور كان رجالة وعظيم .. وفخور إن أنا مصري وبنتمي للجمهور ده".

وتابع سفير مصر في الكاميرون قائلاً: "الكل كان مسئول على الرغم من إصابة حارس مرمانا إلا اننا استطعنا التعويض بهدف آخر .. ورغم قوة دفاع منتخب المغرب .. استطعنا ان احنا نسجل أهداف ومش هدف واحد".

ونوه مدحت المليجي أنه أوصل بعثة الجماهير للمطار بعد مباراة المنتخب الوطني المصري والمغرب، مشيراً إلى مباراة مصر والكاميرون القادمة قائلاً: "احنا عندنا رجالة ميهماش الملعب اللي هتلعب عليه".

وعلق سفير مصر في الكاميرون قائلاً: "روجيه ميلا نجم منتخب الكاميرون، كان سعيد بمستوى منتخب مصر .. وسفير المغرب أشاد بأداء المنتخب أيضاً".

سفير مصر الكاميرون السفير مدحت المليجي مباراة المنتخب الوطني المصري والمغرب مباراة مصر والكاميرون

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رجالة .. سفير مصر في الكاميرون يعلق على فوز مصر على المغرب

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