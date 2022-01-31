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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 8 مناطق

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الاثنين، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة، بمناطق ومحافظات المملكة.

حالة الطقس اليوم الاثنين في السعودية

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.

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كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقة تبوك، ولا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات (جبل اللوز- علقان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة تتحوّل إلى جنوبية شرقية مساءً بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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