رياح مثيرة للأتربة وسحب ممطرة... تعرف على طقس السعودية اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم الأحد، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة، بمناطق ومحافظات المملكة.

حالة الطقس اليوم الأحد في السعودية

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، القصيم؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، في حين تكون السماء جزئياً تتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.