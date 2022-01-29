برد وصقيع وغبار .. تعرف علي حالة طقس السعودية اليوم السبت

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في تقريره استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة خاصة على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك وحائل.

كما لا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأضاف أنه يتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.