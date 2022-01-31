فيديو.. كوريا الشمالية تؤكد إجراء أكبر تجربة صاروخية منذ 2017

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، كوريا الشمالية تؤكد إجراء أكبر تجربة صاروخية منذ 2017.

ووفقا للتقرير، أكدت كوريا الشمالية يوم الاثنين أنها أطلقت صاروخا باليستيا من طراز هواسونغ-12، وهو نفس السلاح الذي هددت ذات مرة باستخدامه لاستهداف منطقة جوام الأمريكية، مما أثار المخاوف من أن الدولة المسلحة نوويا قد تستأنف اختبار صواريخ بعيدة المدى.

كانت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان أول من أعلن عن إجراء كوريا الشمالية تجربة على صاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأحد. وكانت هذه سابع تجربة لكوريا الشمالية هذا الشهر كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية بهذا الحجم منذ عام 2017.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن تكون تلك التجارب المتزايدة لكوريا الشمالية بمثابة تمهيد لاستئناف التجارب على أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وتعهد برد لم يكشف عنه "يهدف إلى إظهار التزامنا تجاه حلفائنا".



وقال المسؤول "الأمر لا يتعلق فحسب بما فعلوه بالأمس بل إنه يأتي في أعقاب عدد كبير للغاية من التجارب في هذا الشهر". لكن المسؤول الأمريكي دعا بيونجيانج في الوقت ذاته إلى الانضمام لمحادثات مباشرة دون شروط مسبقة.