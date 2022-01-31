عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيديو.. كوريا الشمالية تؤكد إجراء أكبر تجربة صاروخية منذ 2017

كوريا الشمالية تؤكد
كوريا الشمالية تؤكد إجراء أكبر تجربة صاروخية منذ 2017

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، كوريا الشمالية تؤكد إجراء أكبر تجربة صاروخية منذ 2017.

ووفقا للتقرير، أكدت كوريا الشمالية يوم الاثنين أنها أطلقت صاروخا باليستيا من طراز هواسونغ-12، وهو نفس السلاح الذي هددت ذات مرة باستخدامه لاستهداف منطقة جوام الأمريكية، مما أثار المخاوف من أن الدولة المسلحة نوويا قد تستأنف اختبار صواريخ بعيدة المدى.

كانت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان أول من أعلن عن إجراء كوريا الشمالية تجربة على صاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأحد. وكانت هذه سابع تجربة لكوريا الشمالية هذا الشهر كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية بهذا الحجم منذ عام 2017.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن تكون تلك التجارب المتزايدة لكوريا الشمالية بمثابة تمهيد لاستئناف التجارب على أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وتعهد برد لم يكشف عنه "يهدف إلى إظهار التزامنا تجاه حلفائنا".


وقال المسؤول "الأمر لا يتعلق فحسب بما فعلوه بالأمس بل إنه يأتي في أعقاب عدد كبير للغاية من التجارب في هذا الشهر". لكن المسؤول الأمريكي دعا بيونجيانج في الوقت ذاته إلى الانضمام لمحادثات مباشرة دون شروط مسبقة.

كوريا الشمالية تجربة صاروخية أكبر تجربة صاروخية منطقة جوام الأمريكية الدولة المسلحة نوويا كوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

بعد تجاوز إصابات كورونا 2200.. هل تلجأ الدولة لتطبيق قانون الأوبئة ؟

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف فيفو القادم Vivo Y33s 5G

بطء السير أعلى كوبرى أكتوبر وصلاح سالم.. إرشادات مرورية لقاىدي السيارات

نجم الزمالك السابق: "موسيماني عينه وحشة"

بدء امتحان الفيزياء في لجان أولى ثانوي "ورقيا بنظام أوبن بوك"

مواصفات وأسعار ستروين C5 موديل 2022 في السوق المصري .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

الحرارة تسجل 2 تحت الصفر.. طقس اليوم شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

سوبر مان عين شمس .. شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ