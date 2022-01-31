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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مقهي بدون ترخيص ومصادرة 100 شيشة وإزالة المكان بالكامل

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يقود حملة لتطبيق الإجراءات الوقائية

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعدد من أحياء مدينة المنيا، والمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات ووسائل النقل العام، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، قاد نائب المحافظ  حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بحي جنوب مدينة المنيا ،بمشاركة قوة أمنية بالتنسيق مع مديرية امن المنيا ، وعدد من الجهات المعنية، حيث تمكنت الحملة من ضبط أحد الأماكن محاط بسور من البلوكات داخل الكتلة السكنية بمنطقة أبو هلال بحي جنوب المدينة، ويتم إدارته كمقهي بدون ترخيص ،حيث تبين بالمعاينة عدم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 100 شيشة داخل المكان  ، كما أصدر المحافظ توجيهاته بإزالة السور وكافة التجهيزات بالمكان ورفع كافة الإشغالات والتحفظ على جميع المضبوطات.

 

حيث حرص نائب المحافظ على التواجد مع جميع الأجهزة التنفيذية حتى إنهاء كافة أعمال الإزالة  ورفع الإشغالات من المكان. وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وشدد محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات لغلق المقاهي والكافيهات التي تُدار بدون تراخيص، والمخالفة لقرارات الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك لمواجهة المخالفات الإدارية والصحية والبيئية.

 

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المخالفين وهناك إجراءات رادعة في انتظار من يخالف وخاصة خلال الفترة الراهنة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

المنيا التنسيق انتشار فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا محافظ المنيا

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