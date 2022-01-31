"الشيوخ" يقر إجازة شهرًا للعاملين بالقطاع الخاص لأداء الحج مرة واحدة |تفاصيل

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة التي تم عقدها اليوم وأمس، مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، حيث وافق مجلس الشيوخ على الفصل الخامس الخاص بالإضراب والإغلاق فى مشروع قانون العمل.



وحددت المادة 107 من مشروع قانون العمل الذي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حقوق الامل لدى صاحب العمل بالنسبة لأجازات الحج.

ونصت المادة 107على أنه للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

ورفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافقة 13 فبراير المقبل.

فلسفة مشروع قانون العمل

ظهرت الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

