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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كريم صبري: تكميم المعدة من العمليات الآمنة تمامًا في إنقاص الوزن .. فيديو

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة

عرض برنامج "البيه والهانم"، من تقديم الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، تقريرا مصورا لعمليات تكميم المعدة، للدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس.

وخلال التقرير، أكد الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن عملية تكميم المعدة من العمليات الآمنة تمامًا في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، مضيفا أن عملية التكميم تؤدي إلى تقليل حجم الوجبة، لأنها تشهد عزل الجزء الذي يفرز هرمون الجوع.

وأضاف كريم صبري، أن عملية تكميم المعدة تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، خلال مدة تتراوح ما بين نصف ساعة وساعة، ويستطيع المريض الخروج من المستشفى بعد 12 ساعة من إجراء العملية، متابعا أن التكميم من العمليات الآمنة، التي تعالج انقطاع النفس أثناء النوم بعد 10 أيام من إجراء العملية، كما تساهم في تحسين حالة مريض السكر الحديث.

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن جراحات السمنة المفرطة  المتقدمة في حاجة إلى مهارة جراحية على أعلى مستوى، واستخدام تقنيات حديثة من حيث المناظير، والأدوات المستخدمة في العملية، خلاف أن هناك ضرورة لاستخدام طاقم تخدير محترف.

وتابع الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن إجراء جراحات السمنة يجب أن يحدث في أماكن مجهزة بشكل عال، فهي آمنة بصورة كبيرة، والإقامة في المستشفى لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن العودة إلى العمل سريعًا، ولكن بعض الحالات التي تعاني من بعض المشاكل الصحية قد تكون في حاجة إلى فترة راحة أكبر.

وأضاف الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن إجراء عملية التكميم أمر ممكن في عمر الـ11 عامًا حتى 65 عامًا، لأنها من العمليات السهلة التي لا تؤثر على الامتصاص، وتؤدي إلى زيادة الشبع، وتقلل الجوع.
 

ممدوح الشناوي رنا عرفة تكميم المعدة كريم صبري جراحات السمنة

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