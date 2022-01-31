عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. دوني فان دي بيك ينتقل لـ إيفرتون معارًا من مانشستر يونايتد

فان دي بيك
فان دي بيك

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الهولندي دوني فان دي بيك، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ونشر نادي إيفرتون بيانًا أكد فيه بأن فان دي بيك سيلعب مع الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعبر فان دي بيك عن سعادته بالانتقال لـ إيفرتون معلقًا:" الآن يمكنني القول إنني لاعب إيفرتون ، أنا سعيد حقًا ولا يمكنني الانتظار لمساعدة الفريق، أعتقد أنه ناد رائع ... هناك لاعبون جيدون حقًا هنا وقد أتيت لأنني أريد مساعدتهم في الصعود بجدول الترتيب."

وأضاف:"آمل أن أحقق قدراتي الكروية ، وتمريراتي ، وبالطبع تسجيل الأهداف.. إن التسجيل وتقديم التمريرات الحاسمة جزء كبير من لعبي وسأحاول القيام بذلك مرة أخرى.. أدواري ليست هجومية فقط، عليك أن تدافع كلاعب خط وسط ويمكنني أن أفعل ذلك أيضًا.

واختتم:"كان لدي لقاء إيجابي حقًا مع المدرب الجديد لامبارد لدينا نفس الأفكار حول كرة القدم وكان له تأثير كبير على قراري."

وكان نادي إيفرتون قد أعلن منذ قليل عن تولي فرانك لامبارد تدريب الفريق خلفًا للإسباني رافاييل بينتيز.

يذكر أن فان دي بيك قد انتقل لـ  مانشستر يونايتد قادمًا من أياكس الهولندي عام 2020، لكنه لم يأخذ فرصته الكاملة مع الفريق.

مانشستر يونايتد إيفرتون مانشستر يونايتد الإنجليزي فرانك لامبارد لامبارد فان دي بيك

موضوعات متعلقة

توتنهام يتعاقد مع بينتانكور وكولوسيفسكي من يوفنتوس.. ويعير ندومبلي لـ ليون

ليفربول يوافق على إعارة ناثان فيليبس لـ بورنموث.. رسميًا

تقارير: فشل صفقة إعارة أوباميانج لـ برشلونة من أرسنال

رسميا.. فرانك لامبارد مديرا فنيا لـ إيفرتون خلفا لـ بينتيز

أبو جبل يكشف تفاصيل إصابته أمام المغرب وموقفه من مباراة الكاميرون

رسميًا.. إيجالو ينضم لـ الهلال السعودي قادمًا من الشباب

أداما تراوري ينضم لـ برشلونة معارًا من ولفرهامبتون.. رسميًا

إكامبي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الكاميرون وجامبيا بالأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

فضل صلاة التسابيح .. 6 عطايا لفاعلها وأسهل عبادة تدخلك الجنة

بريطانيا تستعد لإجبار فيسبوك وجوجل على الدفع للصحف مقابل نشر المحتوى

ارتفاع أسعار الطماطم.. "الفلاحين" تكشف موعد انخفاضها بالأسواق

دعاء الهداية من المعاصي وترك الشهوات.. يساعدك على الصلاح والاستقامة

زي عبلة كامل..تامر أمين يسخر من أم تغشش ابنتها من شباك اللجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

أصحاب ولا أعز ..أحمد فهمي: منى زكي كمان 50 سنة هتبقى مثل فاتن حمامة

الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1443 هجرياً .. غداً

السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج مواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الحمص للرجال والسيدات .. يحمي من 9 أمراض

العيش البتاو أجود أنواع الخبز الفرعوني .. اكتشف سر قدرته على علاج الأمراض| نوستالجيا

تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية في ختام التدريب البحرى المصرى السعودى "مرجان-17"

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي "آمون -22" .. صور

فيديو

محتاج عملية بـ 2 مليون دولار.. والدة الطفل مصطفى تستغيث بالرئيس السيسي

وهب سيارته ومنزله لمصابي السرطان.. حكاية عم ظاظا صديق مرضى مستشفى 57357

تطور جديد في واقعة انتحار الطالبة هايدي.. الجيران وراء تسريب صورها "فيديو"

تامر عاشور يطرح أغنية تملى من ألبوم تيجى نتراهن .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ