رسميًا.. دوني فان دي بيك ينتقل لـ إيفرتون معارًا من مانشستر يونايتد

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع الهولندي دوني فان دي بيك، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

ونشر نادي إيفرتون بيانًا أكد فيه بأن فان دي بيك سيلعب مع الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعبر فان دي بيك عن سعادته بالانتقال لـ إيفرتون معلقًا:" الآن يمكنني القول إنني لاعب إيفرتون ، أنا سعيد حقًا ولا يمكنني الانتظار لمساعدة الفريق، أعتقد أنه ناد رائع ... هناك لاعبون جيدون حقًا هنا وقد أتيت لأنني أريد مساعدتهم في الصعود بجدول الترتيب."

وأضاف:"آمل أن أحقق قدراتي الكروية ، وتمريراتي ، وبالطبع تسجيل الأهداف.. إن التسجيل وتقديم التمريرات الحاسمة جزء كبير من لعبي وسأحاول القيام بذلك مرة أخرى.. أدواري ليست هجومية فقط، عليك أن تدافع كلاعب خط وسط ويمكنني أن أفعل ذلك أيضًا.

واختتم:"كان لدي لقاء إيجابي حقًا مع المدرب الجديد لامبارد لدينا نفس الأفكار حول كرة القدم وكان له تأثير كبير على قراري."

وكان نادي إيفرتون قد أعلن منذ قليل عن تولي فرانك لامبارد تدريب الفريق خلفًا للإسباني رافاييل بينتيز.

يذكر أن فان دي بيك قد انتقل لـ مانشستر يونايتد قادمًا من أياكس الهولندي عام 2020، لكنه لم يأخذ فرصته الكاملة مع الفريق.