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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة الجديدة.. تفاصيل

قطع مياه
قطع مياه

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له، عن ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022، وحتى الساعة 10 مساء غدٍ الأربعاء الموافق 2/2/2022،  لقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأعمال ربط خطي مياه قطر 1400مم المغذيين للمدينة من محطة تنقية مياه العبور (  ضمن خطة الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة)، ولتعديل المرافق المتعارضة مع محطات المونوريل داخل المدينة.

 

وأوضح الجهاز في بيان اليوم ، أنه سيتم ضعف المياه خلال الفترة المذكورة بالأدوار العليا بالتجمع الأول بالكامل والرحاب 1، وإسكان الشباب بالمحليات ( 1 – 2 – 6 – 7 – 8 ) والمستقبل 1 و 2، وانقطاعها بالأدوار العليا بالمحليات ( 3 – 4 - 5) بالتجمع الثالث.

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وذكر أنه سيتم قطع المياه بالأحياء ( الأول - الثاني - الثالث – الرابع - الخامس – حي 3/4 - الشويفات – الجولف - غرب الجولف – امتداد غرب الجولف – أرابيلا - غرب أرابيلا – الدبلوماسيين – القطاع الأول مركز المدينة)، اعتباراً من الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء 1/2/2022، وحتى الساعة 8 صباح بعد غدٍ الأربعاء الموافق 2/2/2022، وكذا ضعفها بالأدوار العليا بنفس المناطق المذكورة لـ التجمع الخامس حتى الساعة 10 مساء بعد غدٍ الأربعاء الموافق 2/2/2022.

وأشار جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ( ١٥١٠٠)، وأنه سيتم العمل بأقصى جهد للانتهاء من تنفيذ الأعمال في أسرع وقت لعودة المياه لطبيعتها.

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