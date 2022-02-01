خالد عكاشة لـ"حديث القاهرة": داعش والقاعدة يعملان في تهريب السلاح والمخدرات لتوفير تمويل ذاتي

أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر في بؤرة استهداف الارهاب في عام 2022 بسبب الدائرة المتوترة حول مصر والتي تعتبر ملتهبة للغاية، لافتا إلى أن التنظيمات الارهابية ما زالت تحيط بمصر في جهات كثيرة، والسبب أنه في نهايات عام 2019 هزمت مصر الارهاب داخل أراضيها هزيمة كاملة.

وأشار الدكتور خالد عكاشة، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن تنظيم داعش لا يزال التنظيم الارهابي رقم واحد دوليا ويليه القاعدة ويليهم الاخوان، موضحا أن هؤلاء الثلاثي يتحكم في العمل الارهابي المسلح ويستهدفوا أماكن عسكرية ومدنية.

وتابع: "داعش متمركز فى المنطقة الحدودية ما بين سوريا والعراق وفيها قيادة التنظيم الجديدة التي تولت بعد مقتل ابو بكر البغدادي وله فرع قوي جدا في ولاية خراسان في افغانستان".

ورد العميد خالد عكاشة، عن تمويل التنظيمات الارهابية مثل داعش والقاعدة قائلا: "هذه التنظيمات تسيطر على مصادر تمويل محلية في الاماكن الموجودة فيها، وتعمل في تهريب السلاح والمخدرات وبيشتغلوا مع تجار المخدرات والاتجار في النساء من أجل الحصول على اموال لشراء سلاح وبذلك يخلقون مصادر تمويل ذاتية".