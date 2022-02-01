بيسيرو: صلاح نجح في نقل إمكانيات لاعبي منتخب مصر لكيروش.. ولم أوقع لنيجيريا

أكد جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، إن منتخب مصر يقدم بطولة كأس أمم إفريقيا جيدة للغاية، وأن أداء اللاعبون تحسن بعد دور المجموعات.

وتابع بيسيرو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد صلاح نجح في نقل إمكانيات لاعبي منتخب مصر للمدرب كارلوس كيروش".

وأضاف: "محمد صلاح أهم لاعب في مصر خلال الفترة الحالية، وربما يكون أفضل لاعب في العالم".

أكد جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق لنادي الأهلي، إنه لم يوقع على أي عقود لتدريب منتخب نيجيريا حتى الآن، مشيرا إلى أنه لن يتحدث عن هذا الأمر الا عندما أوقع بشكل رسمي.

وكان الاتحاد النيجيري لكرة القدم، قد أعلن التعاقد مع جوزيه بيسيرو قبل بداية كأس الأمم الأفريقية، وأنه سيبدأ عمله بعد البطولة.

يذكر أن منتخب نيجيريا قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الثمن نهائى على يد منتخب تونس.