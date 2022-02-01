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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبو ريدة ينصح منتخب مصر بشكوى التحكيم قبل لقاء الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا

هاني أبوريدة
هاني أبوريدة

قال الإعلامي محمد شبانة، إن منتخب مصر، يدرس تقديم شكوى من التحكيم، إلى الجنة المنظمة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ كإجراء وقائي، قبل مباراة الكاميرون، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف شبانة، في برنامجه “بوكس تو بوكس”: يرى مسئولو المنتخب، أن الشكوى من التحكيم؛ من شأنها تصدير الصورة الحقيقية التي عانى منها منتخب مصر في لقاء المغرب الأخير؛ وذلك حتى يكون لها صدى لدى الحكم الذي سيتم تعيينه خلال الساعات القليلة المقبلة، للمباراة المصيرية المرتقبة.

ونوه شبانة بأن منتخب مصر تأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس الأمم الإفريقية؛ بعد تمكنه من الفوز على المغرب بنتيجة 2-1 في دور الـ8 من البطولة القارية، في مباراة أدارهما تحكيميا، السنغالي ماجيتي نداي.

الإعلامي محمد شبانة منتخب مصر مباراة مصر والكاميرون كأس الأمم الافريقية التحكيم

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