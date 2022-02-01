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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 فبراير بالقاهرة والمحافظات

حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 فبراير بالقاهرة و

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة للظواهر الجوية، فتتواجد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.


وتكون حالة البحر المتوسطة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 18 10
وادي النطرون 18 11
طنطا 17 09
شبين الكوم 18 10
دمنهور 17 10
بلطيم 18 08
مطروح 17 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 18 10
دمياط 18 09
الزقازيق 19 10
المنصورة 18 09
الإسماعيلية 19 09
السويس 19 10
العريش 17 08
رفح 17 08
رأس سدر 20 10
نخل 18 01
نويبع 18 12
طابا 17 10
كاترين 11 01-
الطور 19 08
شرم الشيخ 19 13
الغردقة 20 12
مرسى علم 20 11
الفيوم 18 07
بني سويف 18 07
المنيا 18 06
أسيوط 19 06
سوهاج 20 07
قنا 19 07
الأقصر 20 07
أسوان 20 07
إدفو 20 08
أبوسمبل 19 07
الوادي الجديد 20 06
شلاتين 22 12
أبو رماد 21 12
حلايب 20 13
رأس حدربة 20 13

حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 فبراير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

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