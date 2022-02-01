عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحن وأحلى أخت في العالم.. رامي رضوان يهنئ شقيقته بعيد ميلادها

صدى البلد

حرص  الإعلامي رامي رضوان  على تهنئة  شقيقته بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشر رامي رضوان صورة لة برفقة شقيقته وعلق قائلا: إلى أحن وأجدع وأغلى وأحلى أخت في العالم، يعني رورو.. يعني رود، يعني رداريدو، يعني أجدع تحية ورقصني أجدع، كل سنة وانت زي مانت بكل حلاوتك وغلاوتك وجمالك ، هازي بازي تويو حبيبتي.

وصلة غزل بين إيمي سمير غانم و رامي رضوان

أعقل واحد عرفته في حياتي.. رامي رضوان يهنئ رامز جلال بعد تكريمه

 

وكانت قد تصدرت كل من الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد بكائهما في حفل “Joy awards”، وحرص الجمهور على مساندتهما من خلال التعليقات عبر السوشيال ميديا.

 

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسليمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي  والمستشار تركي  آل الشيخ على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: "سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما".

وأشارت إيمي إلي أنها كانت تحضر الكثير من الكلمات ولكن مشاعرها بعد عرض فيلم تسجيلي عن والدها ووالدتها طغت عليها بصورة كبيرة لدرجة أنها لا تتمكن من الحديث.

 

اخبار رامي رضوان الاعلامي رامي رضوان رامي رضوان لإعلامي رامي رضوان

ترشيحاتنا

تخفيض التكاليف وأسعار المعادن وراء تحول مصر للألومنيوم إلى الربحية

دولة أوروبية تعلن رفع قيود كورونا فبراير الجاري

دعاء شهر رجب 2022 وحكم التهنئة به.. اعرف أفضل الأعمال فيه

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور

ابتلاء صعب| ابن شريفة ماهر يتعرض لأزمة قبل خلافه مع أمه

القمر يشرق مع الشمس اليوم ويختبئ عن الأنظار طوال الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

اليوم.. التموين تصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في مصرع 7 من أسرة واحدة بالشرابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

أضرار جسيمة في شمال أوروبا بسبب العاصفة مالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

أسود وعيونه حمرا.. شاهد مخلوق غريب يطارد صيادا في عرض البحر|فيديو

محمد منير يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة وسط تفاعل محبيه

لحظة تسلق رجلين لمبنى شاهق لإنقاذ طفلة من حريق ضخم |فيديو

فيديو

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ