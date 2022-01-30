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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة غزل بين إيمي سمير غانم و رامي رضوان

صدى البلد

شارك الإعلامي رامي رضوان  متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر رامي رضوان برفقة  إيمي سمير غانم  و علق قائلا : سوووووكي .

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أحدث أعمال إيمي الفنية، مسلسل "سوبر ميرو" الذي شاركت فيه الى جانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى صعيد السينما، كان أحدث الأعمال التي قدّمتها فيلم "عشان خارجين"، والذي شاركت فيه بجانب زوجها حسن الرداد وطاهر أبو ليلة وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.

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