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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الصفاقسي التونسي يعلن التشكيلية النهائية للقائمة الإفريقية

صدى البلد

أعلن النادي الصفاقسي التونسي، إلحاق سبعة لاعبين إلى القائمة الإفريقية المؤهلة للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وذكر النادي- في بيان- أن اللاعبين هم: حسين علي، مليك رايح، محمد هشام النقاش، إسماعيل دياكيتاي، عبد الرحمان توراي، إياد بالوافي، نافع لمي.

وأضاف أن القائمة الإفريقية النهائية للنادي تضم 33 لاعبا هم: في حراسة المرمى "محمد الهادي قعلول - أيمن دحمان - صبري بن حسن - أيوب العبيدي"، وفي الدفاع "محمد بن علي - غيث المعروفي - محمد أمين الحمروني - محمد النصراوي - علاء غرام - نور الزمان الزموري - حسام الدقدوق - محمود غربال - أسامة البحري - صابر السوداني" وفي الوسط "شادي الهمامي - فارس ناجي - أنس الشبلي - نابي كامارا - كريس كواكو - وليد القروي - عبد الله العامري - هارون بن عامر - حسين علي - عبد الرحمان توري - نافع لمين - ماليك رياح - أيمن الحرزي - أشرف الحباسي"، وفي الهجوم: "هشام النقاش - حازم حاج حسن - فراس شواط - إسماعيل دياكيتاي - إياد بالوافي".

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