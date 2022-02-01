الصفاقسي التونسي يعلن التشكيلية النهائية للقائمة الإفريقية

أعلن النادي الصفاقسي التونسي، إلحاق سبعة لاعبين إلى القائمة الإفريقية المؤهلة للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.



وذكر النادي- في بيان- أن اللاعبين هم: حسين علي، مليك رايح، محمد هشام النقاش، إسماعيل دياكيتاي، عبد الرحمان توراي، إياد بالوافي، نافع لمي.



وأضاف أن القائمة الإفريقية النهائية للنادي تضم 33 لاعبا هم: في حراسة المرمى "محمد الهادي قعلول - أيمن دحمان - صبري بن حسن - أيوب العبيدي"، وفي الدفاع "محمد بن علي - غيث المعروفي - محمد أمين الحمروني - محمد النصراوي - علاء غرام - نور الزمان الزموري - حسام الدقدوق - محمود غربال - أسامة البحري - صابر السوداني" وفي الوسط "شادي الهمامي - فارس ناجي - أنس الشبلي - نابي كامارا - كريس كواكو - وليد القروي - عبد الله العامري - هارون بن عامر - حسين علي - عبد الرحمان توري - نافع لمين - ماليك رياح - أيمن الحرزي - أشرف الحباسي"، وفي الهجوم: "هشام النقاش - حازم حاج حسن - فراس شواط - إسماعيل دياكيتاي - إياد بالوافي".