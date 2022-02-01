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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: المجلس الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات شرق الدلتا

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية رؤساء الجامعات، على الخطط والبرامج التنفيذية المُقدمة من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا، والتي تستهدف خدمة قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارته لجامعة كفر الشيخ في ١٤ ديسمبر الماضي.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية تنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي، وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي، وإتاحة جميع التسهيلات؛ لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، والمشروعات التنموية في جميع المجالات.

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وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن الجامعات المصرية في إقليم شرق الدلتا (دمياط – الزقازيق – المنصورة)، قدمت مجموعة من الخطط التنفيذية ببرامج زمنية محددة للدراسات والبحوث التي تخدم قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الإقليم الجغرافي، وشملت الخطط نقاط بحثية متنوعة في شتى المجالات الصحية، والبيئية، والزراعية، والمجتمعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة دمياط قدمت خطة لتحسين جودة مياه النيل بمحافظة دمياط، وكذلك تقييم مخاطر الآفات على إنتاج محاصيل الفاكهة ومكافحتها بالمحافظة، وتطوير منتجات الألبان المنتجة في محافظة دمياط، بالإضافة لعلاج أهم مشاكل صناعة الأثاث بدمياط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن جامعة الزقازيق قدمت خطة لدراسة بيئية مُتكاملة لمشكلات زيادة الملوحة في التربة والمياه الجوفية بمحافظة الشرقية، وكذلك منظومة زراعية مبتكرة ومدفوعة بالطاقة الشمسية.

بينما قامت جامعة المنصورة بتقديم خطة لمواجهة فقر الماء عن طريق تقنيات جديدة في تحلية مياه البحر، والمحافظة على البيئة الزراعية والطاقة النظيفة.
 

المجلس الاعلى للجامعات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى جامعة الزقازيق الدكتور عادل عبدالغفار جامعة كفر الشيخ

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