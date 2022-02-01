التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام اليابان في تصفيات المونديال

يحلم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بالتأهل لمونديال قطر، عندما يحل ضيفا على نظيره الياباني، اليوم الثلاثاء، على ملعب سايتاما 2002 بالعاصمة طوكيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستقر الفرنسي هيرفي رينارد على مدرب المنتخب السعودي، على التشكيلة التي ستواجه اليابان، ظهر اليوم.

ومن المتوقع أن يعتمد رينارد على سامي النجعي أو هتان باهبري من بداية المباراة لتعويض غياب سلمان الفرج المصاب.

وجاء التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - عبدالإله العمري - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالإله المالكي - محمد كنو ، سالم الدوسري - سامي النجعي أو هتان باهبري - فهد المولد.

خط الهجوم: فراس البريكان.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، بجانب منتخبات اليابان، وأستراليا، والصين، وعمان، وفيتنام.

وكان المنتخب السعودي فاز على اليابان في جدة 1-0، في أكتوبر الماضي.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، متفوقا على اليابان التي تملك 15 نقطة، و14 لأستراليا و7 لعمان و4 للصين، فيما تتذيل فيتنام بدون أي نقطة.

وسيضمن رجال الفرنسي هيرفي رينارد بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، إذا فاز على اليابان، دون النظر لنتيجة مباراتيه الاخرتين ، حيث سيصل للنقطة 22، بينما سيتجمد رصيد اليابان عند 15 نقطة.