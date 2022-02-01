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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرض لحادث أفقده العمل والحركة.. الرئيس السيسي يستجيب لعلاج “عم قدري”

عم قدري أثناء علاجه
"عم قدري" أثناء علاجه بعد توجيهات الرئيس

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة المواطن "قدري" يبلغ من  العمر "40" عاما من قرية كوبري البستان، بـ مركز الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة، بعد تعرضه لحادث عام 2012 اثناء عمله كسائق، ما تسبب في حدوث كسور في مناطق متفرقة من جسده افقدته القدرة على الحركة، حيث وجه سيادته جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم اتجاه الحالة.

الصحة تدفع بسيارة مجهزة لنقله

وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الصحة والتي قامت بدفع سيارة اسعاف مجهزة لنقل الحالة الى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير الرعاية الطبية المناسبة.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع محافظة البحيرة بدراسة حالة الاسرة علي الطبيعة لتوفير الدعم اللازم لها، و صرف الإعانات الاجتماعية اللازمة. 

واستقبل المواطن "قدري" واسرته، استجابة الرئيس السيسي لمناشدته، بسعادة غامرة وبفرحة شديدة، مضيفا سعادتي لا توصف وسعادة زوجتي وأطفالي الثلاثة لا توصف، الجميع يشكرون الرئيس السيسي على استجابته.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية كوبري البستان مركز الدلنجات البحيرة وزارة الصحة

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