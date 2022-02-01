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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعافى من شد الخلفية.. محمد محمود ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم

صدى البلد

تعافى محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من آلام الشد في العضلة الخلفية التي اشتكى منها مؤخرا. 


وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن محمد محمود سيبدأ المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية  للفريق اعتبارا من اليوم بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية.


ووصلت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي إلى الإمارات مساء أمس الاثنين. 


ويخوض الأهلي تدريبه الأول مساء اليوم بأبوظبي في بداية استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم للأندية. 


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي يوم السبت 5 فبراير الجاري في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

محمد محمود بالنادي الأهلي العضلة الخلفية أحمد أبوعبلة خالد مرتجي

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