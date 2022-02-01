عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية تغذية: مضغ الطعام ببطء وشرب المياه يساهم في الشعور بالشبع |فيديو

ريهام العراقي
ريهام العراقي

تحدثت ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية، عن التغذية الصحيحة، قائلة: "في البداية يجب أن تكون الوجبة الغذائية متكاملة بحيث تشتمل على جميع العناصر، متابعة: "لازم الوجبة يكون فيها خضروات وبروتينات ودهون نافعة".

وأضافت “ريهام العراقي” خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”: "تناول الطعام بشكل سريع سبب من أسباب زيادة الوزن، مؤكدة أن "مضغ الطعام ببطء وشرب المياه قبل تناول الطعام يساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع سريعا".

وأشارت إلى أنه يجب تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، للمساعدة على الشعور بالشبع، متابعة:" يجب علينا تناول منتجات تحتوي على ألياف طبيعية تساعد على الشعور بالشبع، مثل منتج "بيستا".

في سياق آخر، أشارت أخصائية التغذية العلاجية إلى أن شرب المياه لا يجب أن يكون دفعة واحدة، لأن هذا لن يؤدي إلى استفادة الجسم من المياه بالصورة المطلوبة، معقبة: "الجسم بياخد احتياجاته من المياه، وباقي المياه تذهب إلى الحمام".

وتابعت ريهام العراقي أن تناول اللحوم الحمراء بصورة كبيرة قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك، مشددة على ضرورة تناول الخضروات بكثرة، وعدم تسبيك "الطعام"، وتناول الفاكهة مرتين يومياً.

ريهام العراقى توك شو ريهام العراقي أخصائية التغذية العلاجية برنامج “طبيب البلد” شرب المياة

ترشيحاتنا

عودة عدم الاستقرار.. الأرصاد: موجة أمطار جديدة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة

بعد انتهاء مشواره في أمم أفريقيا.. حجازي يتوجه الليلة إلى ألمانيا للعلاج

حجازي يتوجه الليلة إلى ألمانيا للعلاج

باليدين فقط.. رجل يصطاد كوبرا عملاقة بطريقة مذهلة في وقت قياسي.. فيديو

أمم أفريقيا.. سلبية مسحة كورونا لمنتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

الإنذار أصفر وبرتقالي.. تحذير من انهيارات ثلجية وعواصف قوية في تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

مصدر بمنتخب مصر ينفي إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

5 سنوات حبسا و200 ألف جنيه غرامة..عقوبات رادعة للمتنمرين على ذوي الهمم

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

برصاصة في الرأس.. مقتل زوجة لاعب كرة قدم خلال حفل موسيقي

منخفض جوي وأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الخميس والجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليكم في حالكم| فنانات خلعن الحجاب بعد فترة من ارتدائه.. بماذا بررن موقفهن؟

سرنجات وأمبولات لقاح.. كارثة جديدة تهدد العالم بسبب نفايات كورونا

لكمات عنيفة.. رجل يعتدي على طفله الرضيع داخل مطعم .. شاهد

8 أفكار مبتكرة لتزيين حائط المنزل

فيديو

صقيع وشديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

فيديو جراف.. دمار.. ماذا فعلت العاصفة مالك في أوروبا

أصدقاء مي حريري يحتفلون بعيد ميلادها وتحضر لأغنية جديدة

كارثة الشرابية.. اختناق 7 أفراد من أسرة واحدة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ