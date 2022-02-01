أخصائية تغذية: مضغ الطعام ببطء وشرب المياه يساهم في الشعور بالشبع |فيديو

تحدثت ريهام العراقي، أخصائية التغذية العلاجية، عن التغذية الصحيحة، قائلة: "في البداية يجب أن تكون الوجبة الغذائية متكاملة بحيث تشتمل على جميع العناصر، متابعة: "لازم الوجبة يكون فيها خضروات وبروتينات ودهون نافعة".

وأضافت “ريهام العراقي” خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”: "تناول الطعام بشكل سريع سبب من أسباب زيادة الوزن، مؤكدة أن "مضغ الطعام ببطء وشرب المياه قبل تناول الطعام يساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع سريعا".

وأشارت إلى أنه يجب تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، للمساعدة على الشعور بالشبع، متابعة:" يجب علينا تناول منتجات تحتوي على ألياف طبيعية تساعد على الشعور بالشبع، مثل منتج "بيستا".

في سياق آخر، أشارت أخصائية التغذية العلاجية إلى أن شرب المياه لا يجب أن يكون دفعة واحدة، لأن هذا لن يؤدي إلى استفادة الجسم من المياه بالصورة المطلوبة، معقبة: "الجسم بياخد احتياجاته من المياه، وباقي المياه تذهب إلى الحمام".

وتابعت ريهام العراقي أن تناول اللحوم الحمراء بصورة كبيرة قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك، مشددة على ضرورة تناول الخضروات بكثرة، وعدم تسبيك "الطعام"، وتناول الفاكهة مرتين يومياً.