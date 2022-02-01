الصحة العالمية: من المبكر إعلان الانتصار على كورونا

خطر الوباء في زيادة..

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كورونا المستجد، مع تطور الوباء وظهور متحورات له.

وذكرت المنظمة في إحاطتها الإعلامية الخاصة بفيروس كورونا، أن الأحد الماضي صادف مرور عامين على إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة- وهو أعلى مستوى للقلق بموجب القانون الدولي- بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أن في ذلك الوقت، كان هناك أقل من 100 حالة ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات خارج الصين، وبعد ذلك بعامين، تم تسجيل أكثر من 370 مليون إصابة، وأكثر من 5.6 مليون حالة وفاة بالعالم، لافتة إلى أن هذه الأرقام أقل من الواقع.

وأشارت إلى أنه منذ الإعلان عن ظهور متحور أوميكرون، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 90 مليون حالة إصابة أي أكثر مما تم تسجيله في عام 2020 بأكمله، مضيفة أن هناك زيادة مقلقة في الوفيات بمعظم مناطق العالم.

واستطردت منظمة الصحة العالمية: "المزيد من انتقال العدوى يعني المزيد من الوفيات.. ونحن لا ندعو أي دولة للعودة إلى الإغلاق. لكننا نحث جميع البلدان على حماية شعوبها باستخدام كل الاختيارات، وليس اللقاحات وحدها".

وأكدت الصحة العالمية أن "الفيروس خطير، ويستمر في التحور والتطور أمام أعيننا"، موضحة أنها تتعقب حاليًا أربعة سلالات فرعية لمتحور أوميكرون، بما في ذلك السلالة BA.2.

ودعت دول العالم إلى مواصلة الاختبار والمراقبة مع تحور الفيروس، مؤكدة أن هذا الأمر يدعونا إلى الحاجة لتطوير اللقاحات أيضًا.