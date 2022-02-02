طلب إحاطة بشأن عدم وجود طرق ممهدة للمدن الصناعية " مرغم وبرج العرب"

تقدمت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة بشأن عدم وجود طرق ممهدة في المدن الصناعية " مرغم وبرج العرب".

وقالت " ايفلين" في طلب الإحاطة، إن هذه المدن تشهد حالة سيئة بسبب تراكم مياه الأمطار داخل المصانع مما أدي إلي تلف الماكينات والألات الصناعية، حيث نتج هذا التراكم نتيجة عدم تمهيد الطرق المحيطة بهذه المصانع مما أدي إلي تردي الحالة ولهذا من الضروري الإسراع في حل هذه المشكلة من أجل الحصول علي أداء إنتاجي أفضل.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الفترة الحالية يشهد قطاع الصناعة تنمية وتقدم غير مسبوق ولذلك نسعي لرفع كفاءة المصانع فيما يخص البنية التحتية بإعتبارها عامل هام في تحقيق التقدم والتنمية المنشود تحقيقها في هذا المجال.

ومن المقرر أن يناقش النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة خلال إجتماع اللجنة الذي سيتم عقده غدا الأربعاء.



