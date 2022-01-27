موعد مباراة الأهلي وسموحة بكأس الرابطة والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره سموحة اليوم الخميس، في إطار مباريات بطولة كأس الرابطة،على استاد برج العرب.

موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم

تنطلق أحداث مباراة الأهلي وسموحة في تمام الـ5 مساء بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

ويتواجد الأهلي في المرتبة الخامسة بـ3 نقاط بعد تعادله في ثلاثة لقاءات أمام الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب، ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

كما أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تخوض مباراة سموحة اليوم الخميس في إطار الجولة الرابعة من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وضمت قائمة الفريق كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومحمود وحيد ومحمد أشرف ومحمد خليفة نصير، ومحمد مغربي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وأحمد أشرف، ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني، وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ووليد سليمان وزياد طارق وأحمد سيد غريب، ومحمد ياسر وبيرسي تاو.

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق قد أكد على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم المستمرة، إلى جانب المسحات التي يخضع لها الجهاز الفني والطبي واللاعبون وكافة منظومة الكرة بالنادي؛ من أجل الحفاظ على الجميع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.